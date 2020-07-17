Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии :: Экономика :: РБК

Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, упали на 8% г/г, следует из данных Росстата. Это рекордное падение с 1999 года



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Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на которым пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Это рекордное квартальное падение реальных располагаемых доходов россиян с 1999 года. Хотя Минэкономразвития, в подчинении которого находится Росстат, 7 июля заявило об отсутствии резкого падения доходов россиян.

Начиная с 2005 года столь глубокого падения не было: максимальное сокращение был в четвертом квартале 2008 года (-6,1% в годовом выражении), а также в третьем квартале 2015 года и четвертом квартале 2016 года (-5,6%). С 2000 по 2005 год реальные располагаемые денежные доходы стабильно росли высокими темпами в годовом выражении, что позволяет сделать вывод об отсутствии сильного падения в квартальном выражении (+12% в 2000 году, + 8,7% в 2001 году, +11,1% в 2002 году, + 14,9% в 2003 и + 9,9% в 2004 году). В последний раз реальные располагаемые доходы россиян падали сильнее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило 12,3%.

Росстат пересчитал динамику реальных располагаемых денежных доходов за 2013–2018 годы после масштабного обновления методики расчета денежных доходов. Но и после пересмотра показателей по новой методике тенденция снижения реальных доходов, начавшая из-за кризиса 2014 года, не изменилась вплоть до 2018 года. Реальные располагаемые доходы населения по итогам бесперывно падали с 2014 по 2017 год, но в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года выросли на 1% в годовом выражении.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. За первое полугодие 2020 года сокращение показателя составило 3,7%.