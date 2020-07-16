Российская учительница сдала ЕГЭ вместе с учениками и ужаснулась: Общество: Россия: Lenta.ru

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева решила провести эксперимент и сдала Единый государственный экзамен вместе с учениками. Она ужаснулась сложности заданий и едва успела написать экзамен в отведенное время. Об этом сообщает региональное издание NGS24.

«Бедные дети! Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней», — рассказала Юмашева. Она отметила, что надеется получить более 85 баллов из 100.

Теперь, по словам учительницы, при подготовке к экзамену она будет учитывать личный опыт сдачи ЕГЭ.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.