Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию: Мир: Путешествия: Lenta.ru

Российским туристам разъяснили новые правила въезда в Турцию. Памятка опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали в АТОР, теперь у всех отправляющихся в Турцию россиян будут измерять температуру в терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля. При выявлении пассажиров с гипертермией им будет предложено сделать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. В случае, если результат окажется положительным, людей направят в госпиталь для обследования или лечения.

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Кроме того, во время полета все пассажиры должны будут заполнить анкету, включающую личные данные, а также данные о состоянии здоровья — в том числе, о наличии или отсутствии у них симптомов коронавирусной инфекции.

В случае установления у кого-то из летевших в самолете коронавируса, его данные, а также данные пассажиров, сидевших рядом с ним, будут переданы в Управление здравоохранения Турции. После этого всех контактировавших с больным отправят на 14-дневный карантин. По этой причине в АТОР посоветовали туристам приобретать страховку, покрывающую лечение коронавируса.

В памятке также отмечается, что для полета в Турцию, Танзанию и Великобританию туристам не потребуются справки об отсутствии COVID-19. По прилете в Танзанию у всех пассажиров будут измерять температуру, и в случае, если она окажется выше нормы, им предложат пройти экспресс-тестирование прямо в аэропорту. Если вирус подтвердится, человека сразу же отправят в госпиталь. В Великобритании для всех туристов обязателен 14-дневный карантин.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. В список стран, с которыми Россия в первую очередь возобновит авиасообщение, прерванное на фоне пандемии коронавируса, вошли Великобритания, Турция и Танзания. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, эти направления были популярны у определенной категории граждан.