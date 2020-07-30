Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями: Деньги: Экономика: Lenta.ru

Россияне погасили микрозаймы единовременными выплатами пособий для детей, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК.

Отмечается, что выплаты детских пособий положительно сказались на возврате микрозаймов. Статистика свидетельствует, что только со второй недели июня, когда россияне стали получать первые единовременные пособия на детей, у микрофинансовых организаций значительное улучшилась собираемость долгов. Аналогичная ситуация зафиксирована в начале июля, когда пошла вторая волна выплат пособий.

Объем возвратов в период с 29 июня по 5 июля был всего на 9 процентов ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля — уже на 8 процентов. Хуже всего ситуация обстояла в период майских праздников и в первых числах июня, когда выплаты сократились на 20–30 процентов от базовой недели. Пик погашений пришелся на 1 июля — старт второго этапа господдержки.

В июне россиянам начали выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 15 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей. Такие выплаты были обеспечены по распоряжению президента России Владимира Путина, они стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.