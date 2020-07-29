Россиянка с отрубленными руками объявила о скорой свадьбе: Общество: Россия: Lenta.ru

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук из ревности, объявила о грядущей свадьбе. Радостным событием она поделилось в Instagram.
«Да, в сентябре я выхожу замуж и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помещает», — написала она. В комментарии изданию «360» Грачева пояснила, что не раскрывает подробностей личной жизни, однако может рассказать об этом в дальнейшем, если ей захочется.
Россиянка добавила, что в соцсетях многие пользователи негативно восприняли эту новость. «Хейтеры реагируют на все, обсуждают каждое действие. Я к этому отношусь спокойно, понимаю, что у меня есть какая-то публичность. Просто их игнорирую. Меня они никак не задевают», — заключила она.
В декабре 2017 года муж вывез Маргариту в лес и по частям отрубил ей руки топором за то, что она хотела с ним развестись. Потом посадил ее в машину и отвез в больницу. Врачам удалось собрать ей левую кисть, для правой руки изготовили протез.
До случившегося Маргарита неоднократно обращалась в полицию, но ее заявления игнорировали. В 2019 году она обратилась в ЕСПЧ с жалобой на бездействие полицейских.
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