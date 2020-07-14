Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение
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Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение

By Arzu / 14 июля, 2020

https://ria.ru/20200714/1574354400.html

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение

Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с… РИА Новости, 14.07.2020

2020-07-14T19:39

2020-07-14T21:02

россия

белоруссия

в мире

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https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573782241.html

https://ria.ru/20200714/1574333527.html

https://ria.ru/20200713/1574276847.html

Сергей Норд

Ну всё, значит встречаем польские яблоки и ковидных заробитчан..

43

Егор Панкратов

Пойдёт поток нелегальных грузов и людей. Надо не открывать с ними сообщение а ужесточать прохождение границы с их территории.

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россия

белоруссия

РИА Новости

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2020

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, белоруссия, в мире

МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки», — сказал Головченко.

2 июля, 12:12

«Мы победили». Лукашенко похвалил здравоохранение в период пандемии

Премьер Белоруссии отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков и «просят подождать официального решения».

Ранее посол в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что границы между странами откроют летом. В свою очередь, белорусский посол Владимир Семашко говорил о конце июля — начале августа.

Мезенцев подчеркнул, что дипломаты обеих стран не должны даже невольно оказывать давление на главного государственного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребнадзор.

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Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
14:32

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 269

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса. Соседи Белоруссии, включая Россию, вводили ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Россия остановила свободное пересечение границы с 16 марта.

Белоруссия не накладывала ограничения на передвижение граждан, так как борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Однако для прибывающих в республику из государств, где есть случаи COVID-19, действует двухнедельный карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:29

Лукашенко озвучил новый «рецепт» борьбы с коронавирусом

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