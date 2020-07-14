Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение

Пойдёт поток нелегальных грузов и людей. Надо не открывать с ними сообщение а ужесточать прохождение границы с их территории.

Ну всё, значит встречаем польские яблоки и ковидных заробитчан..

Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с… РИА Новости, 14.07.2020

МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки», — сказал Головченко.

Премьер Белоруссии отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков и «просят подождать официального решения».

Мезенцев подчеркнул, что дипломаты обеих стран не должны даже невольно оказывать давление на главного государственного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребнадзор. READ В ходе несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей

Распространение нового коронавируса В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 269

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса. Соседи Белоруссии, включая Россию, вводили ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Россия остановила свободное пересечение границы с 16 марта.

Белоруссия не накладывала ограничения на передвижение граждан, так как борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Однако для прибывающих в республику из государств, где есть случаи COVID-19 , действует двухнедельный карантин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.