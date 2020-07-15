- Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Газета.Ru
- Минтранс Турции объявил о возобновлении авиасообщения с Россией РБК
- Турция заявила о договоренности с Россией по возобновлению авиасообщения Lenta
- Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией РИА НОВОСТИ
- Источник: Минтранс не уведомлял авиакомпании о возобновлении сообщения с Турцией ТАСС
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