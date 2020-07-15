Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения - Газета.Ru
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Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения — Газета.Ru

By Arzu / 15 июля, 2020
  1. Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения  Газета.Ru
  2. Минтранс Турции объявил о возобновлении авиасообщения с Россией  РБК
  3. Турция заявила о договоренности с Россией по возобновлению авиасообщения  Lenta
  4. Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией  РИА НОВОСТИ
  5. Источник: Минтранс не уведомлял авиакомпании о возобновлении сообщения с Турцией  ТАСС
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