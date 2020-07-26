Санкции против России за подкуп талибов не попали в военный бюджет США :: Политика :: РБК

Хотя одобренная сенатом версия оборонного бюджета содержит ряд предложений Менендеса, санкции в отношении России за связи с «Талибаном» в этом перечне отсутствуют, следует из пресс-релиза на сайте демократа. То, что в сенатскую версию бюджета Пентагона не вошли предложенные Менендесом ограничительные меры против российских должностных лиц, РБК подтвердил источник в конгрессе США.

Другую поправку (№ 1845), содержащую антироссийские санкции, предложили республиканский сенатор Марко Рубио и сенатор-демократ Крис Ван Холлен. Их инициатива предполагала включение в оборонный бюджет всех без исключения мер, предусмотренных законопроектом «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER Act). Он, в частности, предполагает запреты на инвестиции в российский энергетический сектор и покупку российского госдолга в случае доказанного вмешательства Москвы в американские выборы. В перечне принятых поправок к оборонному бюджету, которые продвигали Рубио и Ван Холлен, нет поправки, содержащей DETER, следует из пресс-релизов сенаторов. Авторы инициативы пытались включить ее еще в прошлогодний оборонный бюджет США, но безуспешно.

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Кроме того, в сенатскую версию бюджета не вошла поправка республиканского сенатора Джеймса Риша и демократа Менендеса (№ 2008), обязывающая администрацию Трампа ввести санкции против Турции за покупку российских зенитных систем С-400. Ограничения было предложено ввести на основании раздела 231 закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). В пресс-релизах обоих сенаторов о принятии оборонного бюджета отсутствует упоминание об утверждении предложенной ими поправки о санкциях против Турции.

Санкционный консенсус по Nord Stream 2

Сенат, где большинство кресел контролирует Республиканская партия, утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год (начнется 1 октября) в четверг, 23 июля. «За» проголосовали 86 сенаторов, «против» — 14. В бюджет заложены траты на $740,5 млрд для нужд национальной обороны страны. В общей сложности сенаторы утвердили 145 поправок к исходному законопроекту, представленному в июне.

Среди них есть несколько новых мер, касающихся России. Первая из них — поправка № 1884, предложенная сенатором-республиканцем Миттом Ромни и его коллегами, которая обязывает Пентагон провести исследование оборонных расходов России и Китая с целью повысить прозрачность их военных бюджетов.

Вторая поправка (№ 1886) касается санкций против трубопроводов Nord Stream 2 и «Турецкий поток». Сенаторы одобрили ограничения против всех компаний, участвующих в укладке труб, а также против тех, кто страхует суда, проводит их техническое обслуживание и дооборудование. Кроме того, ограничения предполагаются для организаций, которые будут сертифицировать готовый газопровод. Последний пункт отличает сенатскую поправку о дополнительных санкциях в отношении Nord Stream 2 от похожей поправки, одобренной в палате представителей. За исключением санкций против организаций, которые будут сертифицировать газопровод, в сенате и палате представителей сложился консенсус по поводу необходимости как можно быстрее ввести дополнительные санкции против Nord Stream 2.

Ранее, 21 июля, свою версию оборонного бюджета одобрила палата представителей, большинство в которой составляют демократы. Версия палаты представителей тоже содержит санкции против Nord Stream 2 и «Турецкого потока». В этой версии закона о бюджете также прописаны положения, ограничивающие способность администрации принимать решения о выводе американских войск из Афганистана и Германии. В сенате схожую поправку предложил сенатор Митт Ромни, но она не была рассмотрена. В версию оборонного бюджета палаты представителей (в отличие от сенатского варианта) попала поправка, обязывающая власти ввести санкции против Турции за покупку С-400.

Следующий этап — согласительная конференция

В будущем сенат и палата представителей должны будут прийти к итоговой версии законопроекта в рамках специальной конференции. В ней примут участие преимущественно члены комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей, но также и члены ряда других комитетов. Если конференция не натолкнется на серьезные разногласия, принятие компромиссного оборонного бюджета ожидается к концу сентября 2020 года. Но процесс может затянуться до декабря, как это было в прошлом году.

При этом поправки, которые не рассматривались в палате представителей или сенате, еще могут быть приняты на этапе согласительной конференции.

Затем документ отправится на подпись президенту США Дональду Трампу. Однако ранее в администрации пригрозили наложить вето на проект бюджета из-за ряда предложенных законодателями мер. В частности, Трамп говорил, что заблокирует документ, если в нем будет содержаться поправка, обязывающая Пентагон переименовать военные базы, которые носят имена командующих-конфедератов. Американский лидер также выступил против ограничения полномочий исполнительной власти и его роли как главнокомандующего. Речь идет, в частности, о мерах, запрещающих президенту сокращать численность американского контингента в ряде зарубежных стран.