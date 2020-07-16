Сенатор оценил влияние санкций на строительство российских газопроводов
Top News

Сенатор оценил влияние санкций на строительство российских газопроводов

By Arzu / 16 июля, 2020

https://ria.ru/20200715/1574413496.html

Сенатор оценил влияние санкций на строительство российских газопроводов

Американские санкции не приведут к остановке строительства российских газопроводов «Северный поток 2» и второй нитки «Турецкого потока», Россия и ее европейские РИА Новости, 15.07.2020

2020-07-15T23:38

2020-07-15T23:38

валерий васильев

майк помпео

северный поток — 2

турецкий поток

совет федерации рф

сша

в мире

/html/head/meta[@name=»og:title»]/@content

/html/head/meta[@name=»og:description»]/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149969/15/1499691533_0:389:798:838_1400x0_80_0_0_3032b25d74042fa3c8fe719d3af1e4a0.jpg

https://ria.ru/20200715/1574406459.html

https://ria.ru/20200715/1574404632.html

https://ria.ru/20200715/1574404547.html

4

сша

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn25.img.ria.ru/images/149969/15/1499691533_0:389:798:838_1400x0_80_0_0_3032b25d74042fa3c8fe719d3af1e4a0.jpg

https://cdn25.img.ria.ru/images/149969/15/1499691533_0:314:798:913_1400x0_80_0_0_8e3484ba6745c5fea1d707fee97106d0.jpg

https://cdn24.img.ria.ru/images/149969/15/1499691533_0:214:798:1012_1400x0_80_0_0_e099b1474ef1b4c8300340c090e7ae1f.jpg

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

валерий васильев, майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, совет федерации рф, сша, в мире

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Американские санкции не приведут к остановке строительства российских газопроводов «Северный поток 2» и второй нитки «Турецкого потока«, Россия и ее европейские партнеры найдут возможности для обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.
Глава государственного департамента США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций, заявил он.

Вчера, 19:40

Оператор «Северного потока — 2» ответил на угрозы Помпео ввести санкции

«Никакими словами и угрозами американских политиков газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток-2″ не остановить», — сказал сенатор.

READ  Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку

Он подчеркнул, что строительство газопроводов «не будет приостановлено ни при каких условиях и, несмотря на санкции, которые, скорее всего, будут только ужесточаться», Россия и ее европейские партнеры найдут возможности для «обеспечения энергетической безопасности Европы, а именно для этих целей и реализуются данные проекты», отметил политик.

По словам Васильева, в Европе умеют считать деньги и «российская труба не идёт ни в какое сравнение с очень дорогим, абсолютно нерентабельным сжиженным газом, который предлагают американцы».

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга

Вчера, 19:01

Слуцкий прокомментировал санкции против «Северного потока — 2»

Сенатор отметил, что США делают все, чтобы поднять цены на энергоносители и вытеснить Россию с европейского рынка, что «невозможно».

«Однако у этих попыток есть и ещё одно важное объяснение — все громкие слова Госдепартамента нацелены на электорат нефтяных штатов, которые в ближайшем будущем — в ноябре 2020 года, на президентских выборах определят судьбу Америки, добавил сенатор.

«(Президент США Дональд — ред.) Трамп делает все, чтобы показать своим избирателям, что готов биться за их интересы на мировой арене. Правда он не говорит, что биться приходится в наглухо закрытые двери и ничего кроме раздражения у европейцев такие заявления не вызывают», — отметил парламентарий.

Васильев напомнил, что строительство второй ветки «Северного потока» сегодня находится на завершающей стадии — уже проложено более 2 300 километров трубопровода из примерно 2460 километров, то есть готовность составляет более 93,5%».
Строительство газопровода Северный поток-2

Вчера, 19:01

МИД Украины поприветствовал санкции США против «Северного потока — 2»

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *