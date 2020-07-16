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Сенатор оценил влияние санкций на строительство российских газопроводов
Американские санкции не приведут к остановке строительства российских газопроводов «Северный поток 2» и второй нитки «Турецкого потока», Россия и ее европейские РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:38
2020-07-15T23:38
валерий васильев
майк помпео
северный поток — 2
турецкий поток
совет федерации рф
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий васильев, майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, совет федерации рф, сша, в мире
«Никакими словами и угрозами американских политиков газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток-2″ не остановить», — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что строительство газопроводов «не будет приостановлено ни при каких условиях и, несмотря на санкции, которые, скорее всего, будут только ужесточаться», Россия и ее европейские партнеры найдут возможности для «обеспечения энергетической безопасности Европы, а именно для этих целей и реализуются данные проекты», отметил политик.
По словам Васильева, в Европе умеют считать деньги и «российская труба не идёт ни в какое сравнение с очень дорогим, абсолютно нерентабельным сжиженным газом, который предлагают американцы».
«Однако у этих попыток есть и ещё одно важное объяснение — все громкие слова Госдепартамента нацелены на электорат нефтяных штатов, которые в ближайшем будущем — в ноябре 2020 года, на президентских выборах определят судьбу Америки, добавил сенатор.
«(Президент США Дональд — ред.) Трамп делает все, чтобы показать своим избирателям, что готов биться за их интересы на мировой арене. Правда он не говорит, что биться приходится в наглухо закрытые двери и ничего кроме раздражения у европейцев такие заявления не вызывают», — отметил парламентарий.
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