СКР завел еще два дела из-за размещения фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России (СКР) возбудил еще два уголовных дела из-за публикаций на сайте проекта «Бессмертный полк» фото нацистов. Новые дела возбуждены в отношении двух жителей Перми и Кемерово. Ранее СКР завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, которого обвиняют в реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн».

В субботу, 25 июля, в СКР сообщили, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на том же сайте фото изменника родины группенфюрера СС Андрея Шкуро.

По фактам размещения в интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть публичное одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.

На днях стало известно, что президент России Владимир Путин перенес акцию «Бессмертный полк» на 2021 год. Президент пообещал, что акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Подробнее о делах читайте в публикации “Ъ” «Музыкант сыграл гитлеровскую партию».