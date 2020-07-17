Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60 процентов москвичей: Общество: Россия: Lenta.ru

Коллективный иммунитет к коронавирусу создан у 60 процентов москвичей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости в пятницу, 17 июля.

По его словам, такая же ситуация с коллективным иммунитетом сложилась в Нью-Йорке. В этой связи, по мнению Собянина, сравнение Москвы с американским мегаполисом в контексте разговоров о коронавирусе можно считать оправданным. «При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что антитела к коронавирусу есть у каждого четвертого россиянина. По ее словам, популяционный иммунитет к инфекции в стране достиг 26 процентов. При этом в разных регионах и населенных пунктах цифры могут отличаться. Например, в больших городах из-за «особенностей эпидемического процесса» иммунитет выработался у большего числа граждан.

Всего за последние сутки в стране выявили 6406 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в России выявлено 759 203 случаев в 85 регионах, зафиксировано 12 123 смерти и 539 373 выздоровления. В Москве за сутки заразились 575 человек. С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 232 376 жителям столицы.