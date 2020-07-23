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Собянин опроверг сообщения о планах ввести карантин в Москве в сентябре

By Arzu / 23 июля, 2020

https://ria.ru/20200723/1574802300.html

Собянин опроверг сообщения о планах ввести карантин в Москве в сентябре

Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». РИА Новости, 23.07.2020

2020-07-23T16:09

2020-07-23T16:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины», сказал он.

Тем не менее, отметил мэр, инфекция пока не исчезла окончательно, и горожанам по-прежнему следует соблюдать определенные меры предосторожности. Кроме того, приезжающим в столицу из-за границы нужно будет предоставлять справку о сдаче ПЦР-теста или пройти его после прибытия в город.

Собянин подчеркнул, что медики готовы приступить к вакцинации населения, как только появится соответствующий препарат.

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«Но, естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация. <…> Без вакцинации будет тяжело переживать последующие периоды, связанные с обострениями сезонных заболеваний», объяснил он.

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По словам градоначальника, Москва уже почти полностью вернулась к активной жизни.

С начала прошлой недели в столице возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа. Также открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства. Кроме того, власти отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице. Следующий этап послаблений намечен на 1 августа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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