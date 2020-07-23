https://ria.ru/20200723/1574802300.html
Собянин опроверг сообщения о планах ввести карантин в Москве в сентябре
Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:09
2020-07-23T16:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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https://ria.ru/20200723/1574804951.html
3
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
«Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины», — сказал он.
Тем не менее, отметил мэр, инфекция пока не исчезла окончательно, и горожанам по-прежнему следует соблюдать определенные меры предосторожности. Кроме того, приезжающим в столицу из-за границы нужно будет предоставлять справку о сдаче ПЦР-теста или пройти его после прибытия в город.
Собянин подчеркнул, что медики готовы приступить к вакцинации населения, как только появится соответствующий препарат.
Минздрав рассказал о новом этапе испытаний вакцины от коронавируса
«Но, естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация. <…> Без вакцинации будет тяжело переживать последующие периоды, связанные с обострениями сезонных заболеваний», — объяснил он.
По словам градоначальника, Москва уже почти полностью вернулась к активной жизни.
С начала прошлой недели в столице возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа. Также открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства. Кроме того, власти отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице. Следующий этап послаблений намечен на 1 августа.
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