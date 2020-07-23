Собянин опроверг сообщения о планах ввести карантин в Москве в сентябре

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24»

«Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины», — сказал он.

Тем не менее, отметил мэр, инфекция пока не исчезла окончательно, и горожанам по-прежнему следует соблюдать определенные меры предосторожности. Кроме того, приезжающим в столицу из-за границы нужно будет предоставлять справку о сдаче ПЦР-теста или пройти его после прибытия в город.

Собянин подчеркнул, что медики готовы приступить к вакцинации населения, как только появится соответствующий препарат.

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«Но, естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация. <…> Без вакцинации будет тяжело переживать последующие периоды, связанные с обострениями сезонных заболеваний», — объяснил он. READ Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война - ВЗГЛЯД.РУ

По словам градоначальника, Москва уже почти полностью вернулась к активной жизни.

С начала прошлой недели в столице возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа. Также открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства. Кроме того, власти отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице. Следующий этап послаблений намечен на 1 августа.

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