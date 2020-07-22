https://ria.ru/20200722/1574687104.html
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о… РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T05:23
2020-07-22T05:23
захват заложников в луцке
ситуация на украине
владимир соловьев (телеведущий)
служба безопасности украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name=»og:title»]/@content
/html/head/meta[@name=»og:description»]/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_72eaf3303259343f4ac70b8b651bef32.jpg
https://ria.ru/20200722/1574683373.html
kareninbt2008.karenin
По открытию врат , Соловьев большой специалист
118
Андрей Синявин
ждем когда в Хабаровске потребуют от Путина станцевать и съиграть на гитаре.. печально все это
56
13
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_72eaf3303259343f4ac70b8b651bef32.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_397f6954237367e193c7f20a366c7397.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_d3a82e8b87efd9b571958cb7a71b7efb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в луцке, ситуация на украине, владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины, владимир зеленский, украина, в мире
You may also like
Азербайджан опроверг информацию о нападении на армянский боевой пост: Закавказье: Бывший СССР: Lenta.ru
В США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против «Северного потока-2»
Пушков резко ответил Вашингтону на требование прекратить разработки ракет
Открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи
МИД прокомментировал слова о ненужном России Иране: Политика: Мир: Lenta.ru