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Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

By Arzu / 22 июля, 2020

https://ria.ru/20200722/1574687104.html

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о… РИА Новости, 22.07.2020

2020-07-22T05:23

2020-07-22T05:23

захват заложников в луцке

ситуация на украине

владимир соловьев (телеведущий)

служба безопасности украины

владимир зеленский

украина

в мире

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https://ria.ru/20200722/1574683373.html

kareninbt2008.karenin

По открытию врат , Соловьев большой специалист

118

Андрей Синявин

ждем когда в Хабаровске потребуют от Путина станцевать и съиграть на гитаре.. печально все это

56

13

украина

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

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2020

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn21.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_72eaf3303259343f4ac70b8b651bef32.jpg

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

захват заложников в луцке, ситуация на украине, владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины, владимир зеленский, украина, в мире

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