https://ria.ru/20200722/1574687104.html

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о… РИА Новости, 22.07.2020

2020-07-22T05:23

2020-07-22T05:23

захват заложников в луцке

ситуация на украине

владимир соловьев (телеведущий)

служба безопасности украины

владимир зеленский

украина

в мире

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https://ria.ru/20200722/1574683373.html

Андрей Синявин

ждем когда в Хабаровске потребуют от Путина станцевать и съиграть на гитаре.. печально все это

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