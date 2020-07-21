«Спартак» поддержал главу РФС Дюкова, к отставке которого призывали фанаты клуба
Футбол
/ РПЛ
Московский «Спартак» на своём официальном сайте выступил с обращением к своим болельщикам.
«Дорогие наши болельщики! Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжёлый и неудачный для всех нас сезон. Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку, вас было слышно даже на кубковом матче в Санкт-Петербурге! Спасибо большое! Мы это ценим!
Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически. Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок. Вместе за «Спартак»!» — говорится в заявлении.
«Сколько стоит ваша совесть?» Фанаты «Спартака» выступили за отставку Дюкова и Кашшаи
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