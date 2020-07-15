США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний :: Политика :: РБК

Санкции наложены на связанные с деятельностью в Судане компании



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Минфин США внес в санкционный список трех российских физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Информация об этом размещена на сайте Минфина США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предприняло дальнейшие действия в рамках продолжающихся санкционных усилий в отношении финансиста Евгения Пригожина, нацелившись на компании, расположенные в Судане, Гонконге и Таиланде, которые позволили ему избежать санкций США. Действующие лица, на которых сегодня делается ставка, непосредственно содействовали глобальным операциям Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане», — говорится в сообщении Госдепа.

Глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что сеть Пригожина использует природные ресурсы Судана для личной выгоды и «распространения пагубного влияния по всему миру». В ведомстве также отметили, что Пригожин финансировал Агентство интернет-исследований (IRA), российской «фабрики троллей», которая была внесена в санкционный список в 2018 году. «Пригожин также считается финансистом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую Министерство обороны России использует как «прокси-силу» <…>. Деятельность ЧВК Вагнера в других странах, включая Украину, Сирию, Судан и Ливию, породила отсутствие безопасности и спровоцировала насилие в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц», — утверждают в Минфине.

Среди попавших под санкции юридических лиц названы петербургская компания «М Инвест», суданская Meroe Gold Cо Ltd, китайская Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгские Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company. Все компании Госдеп посчитал связанными с Пригожиным.