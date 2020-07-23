США ополчились на одну из богатейших стран Европы: Госэкономика: Экономика: Lenta.ru

США ополчились на Швейцарию, которая является одной из богатейших стран Европы, и готовы признать ее валютным манипулятором. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group.

Швейцария соответствует всем трем критериям, которые необходимы для включения в американский список валютных манипуляторов, пишет агентство. Государство имеет положительное сальдо счета текущих операций и двусторонний торговый профицит. Кроме того, Швейцария использует валютные интервенции, скупая доллары, чтобы не допустить слишком сильного укрепления швейцарского франка.

Государству приходится прибегать к валютным интервенциям, поскольку спрос на швейцарскую валюту растет во время кризисов. Инвесторы традиционно считают франк убежищем для инвестиций в периоды неопределенности в мировой экономике. В Вашингтоне же полагают, что швейцарские власти, искусственно ослабляя собственную валюту за счет скупки доллара, пытаются предоставить местным производителям экспортные преимущества. Швейцарская сторона такие обвинения отвергает.

США в начале 2020 года уже включили Швейцарию в наблюдательный список стран, по мнению Вашингтона, манипулирующих курсами валют. Тогда решение было принято на фоне рекордного за три года укрепления швейцарского франка в евро, писал Reuters.

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