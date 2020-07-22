ТВ и радио: Интернет и СМИ: Lenta.ru

Дочь ведущей шоу Первого канала «Давай поженимся!» Розы Сябитовой вышла замуж во второй раз. Сваха в интервью «Антенне-Телесемь» рассказала, что торжество прошло в ее загородном доме.

По описанию ведущей, в текущих условиях свадьбы лучше проводить без особой роскоши. «Лучше не совершать необоснованные траты, подкопить ресурсы, лучше пустить их на поддержку молодым семьям. Пафос — уже не тренд», — подчеркнула Сябитова. Она также пояснила, что вопреки ситуации с распространением коронавируса смогла подготовить церемонию.

Телесваха рассказала, что на свадьбе присутствовали всего 20 человек, включая жениха и невесту. Платье для невесты шили на заказ. При этом Сябитова также соблюдала все меры предосторожности из-за коронавируса: приготовила запас масок, перчаток, в доме все было продезинфицировано.

В зале было всего четыре стола: отдельно для молодоженов, остальные для гостей на дистанции. «Благо мое поле для гольфа это позволяет», — заметила Сябитова.

Ранее Сябитову обвинили в замусоривании поселка и вызвали полицию в ее загородный дом. Полицейские пришли к ней после жалобы соседки на оставленные пакеты с мусором.