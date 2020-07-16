: Технологии и медиа :: РБК

По словам исполнительного директора Twitter Джека Дорси, соцсеть раскроет подробности, когда точно выяснится, как произошел взлом. Накануне более 50 аккаунтов, в том числе знаменитостей, разместили твиты о раздаче криптовалюты

Джек Дорси



(Фото: Jose Luis Magana / AP)



В Twitter сообщат подробности по поводу взлома аккаунтов в соцсети, как только разработчикам будет полностью понятно, что произошло. Об этом исполнительный директор Twitter Джек Дорси написал в своем микроблоге.

«Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что произошло», — отметил Дорси, добавив, что диагностика продолжается.

Незадолго до поста главы Twitter служба поддержки соцсети сообщила, что для большинства пользователей вернулась возможность публиковать твиты. Однако там отметили, что по мере того, как разработчики продолжают работать над исправлением ситуации, эта функция может исчезать, а затем вновь появляться.

Вечером 15 июля в аккаунтах знаменитостей, корпораций и политиков в Twitter появились сообщения о раздаче криптовалюты. Злоумышленники предлагали отправить на указанный кошелек биткоины на сумму $1000, пообещав удвоить ее взамен. Твиты разместили в аккаунтах основателя SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, рэпера Канье Веста и его жены Ким Кардашьян, в Twitter Apple и Uber. Атаке подверглись также более 50 представителей криптосообщества, бывший президент США Барак Обама и кандидат на выборах главы государства в этом году Джо Байден. Позже сообщения удалили.