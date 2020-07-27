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Трансфер Деяна Ловрена в «Зенит»: реакция болельщиков «Ливерпуля»

By Arzu / 27 июля, 2020

Деян Ловрен перешёл из одной чемпионской команды в другую – защитник «Ливерпуля» подписал контракт с «Зенитом» на три года. Петербургскому клубу хорват обошёлся в 12 млн евро.

Лучший друг Мо Салаха и один из важнейших футболистов для Клоппа провёл в «Ливерпуле» шесть лет, забил важнейший гол «Боруссии» в 1/4 финала Лиги Европы, а теперь будет покорять российский чемпионат.

Ловрен – статусный, но ограниченный защитник. Он не выведет «Зенит» на европейский уровень

Финалист ЧМ-2018 подписал контракт с чемпионом России.

Клопп прокомментировал трансфер Ловрена с лёгкой грустью.

– Ещё одна легенда «Ливерпуля», которая покидает клуб, — сказал он в интервью клубной пресс-службе. — Он был очень и очень важным игроком для команды с первого дня моей работы. Помню, когда я тренировал «Боруссию», мы играли с «Ливерпулем» во время предсезонки. Деян тогда забил невероятно сильным ударом головой. Именно это воспоминание было в моей голове, когда я пришёл и начал думать о выборе защитников. Он проводил суперматчи и забил один из важнейших голов в нашей истории, когда сделал счёт 4:3 в игре с «Боруссией». Прекрасный момент.

Да, вряд ли ему понравилось, когда я заменил его в первом тайме матча с «Тоттенхэмом», но это часть футбола и развития – и он всегда возвращался. Когда Деян был здоров, он очень часто был в составе.

Прекрасный игрок и прекрасный человек. Он знает пять языков! Вчера мы сказали: «А кто теперь лучший друг Мо Салаха?» Они ведь очень близки, настоящие друзья. Мы будем скучать по нему. Он – пример того, каким должен быть настоящий спортсмен. У него есть всё для этого.

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Теперь Деян отправляется в Россию, но всегда может вернуться. В «Ливерпуле» всегда будут ему рады, потому что он реально классный парень.

В первой части сезона, пока Деян не получил травму, он проводил суперигры. Абсолютно! Он действительно хорош. Настоящая машина в игре в воздухе. Мне очень нравилось работать с ним. А теперь будет интересно последить за ним в «Зените» (если я правильно произнес название этой команды). Я желаю ему большой удачи.

Ещё грустнее сейчас Мо, который был неразлучен с Ловреном.

– Я не знаю, что сказать, — сказал Салах. — Ты не представляешь, что я сейчас чувствую. Мы будем очень скучать по тебе, особенно я. Ты был невероятным игроком и хорошим другом для меня. Я люблю тебя очень сильно. Ты фантастический человек как на поле, так и вне его. Спасибо за всё, что ты сделал для клуба, для меня. Желаю тебе всего наилучшего в будущем и прекрасной карьеры, наслаждайся в новом клубе вместе с семьей. Спасибо и скоро увидимся.

Большинство болельщиков «Ливерпуля» благодарят Деяна за воспоминания и тот самый гол:

«Он прошёл с нами через огонь и воду. 6 лет, 1 чемпионский кубок, 1 Лига чемпионов, 1 Суперкубок, 1 клубный чемпионат мира и 1 исторический гол против «Боруссии». Спасибо за воспоминания, Деян. Удачи в России. YNWA».

«Прощай, легенда».

«Улицы никогда не забудут».

«Мы никогда не забудем тот гол «Боруссии». Пришёл в «Ливерпуль» с надеждами, покидает его как игрок, который всё отдавал в каждой игре. Спасибо и всего самого лучшего в будущем, Деян. Мы любим тебя. Однажды красный, навсегда красный. YNWA».

«Был ли Ловрен лучшим игроком? Нет. Но его история вдохновляет – от побега из охваченной войной Боснии до победы в Лиге чемпионов, Премьер-лиге и финала чемпионата мира. Это круто. Всего хорошего, Деян».

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И пожелания «Зениту»: «Пожалуйста, относитесь к нему хорошо».

«Берегите нашего парня, ребята, он забавный и очень хороший игрок».

Но нашлись и те, кто порадовался трансферу Ловрена в Россию и даже назвал его «долгожданным».

«Если честно, я ничего не могу вспомнить о нём хорошего, кроме гола «Боруссии». Я лично рад, что он ушел, но это лично моё мнение».

«Я вечность молился, чтобы это случилось!»

«Не поймите меня неправильно, но я рад, что он ушёл. В любом случае, удачи».

«Я всегда был благодарен Ловрену за выигранную бутылку текилы, но ему настало время уходить».

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