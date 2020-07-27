Тренер киевского «Динамо» уволится через четыре дня после назначения: Футбол: Спорт: Lenta.ru

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу уволится через четыре дня после назначения. Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

По информации источника, причиной стало враждебное отношение болельщиков команды. «Я не могу принять то, что фанаты действуют против интересов клуба. Мой приезд в «Динамо» не имел никакого отношения к сумме контракта. Мне было бы интересно попробовать вернуть команду на тот уровень, который соответствует традициям», — заявил Луческу.

23 июля 74-летний специалист возглавил «Динамо». После этого болельщики киевской команды в своем Telegram-канале выступили категорически против назначения тренера, назвав решение руководства «плевком в глаза».

Луческу наиболее известен по работе в донецком «Шахтере», являющемся принципиальным соперником «Динамо». Он возглавлял команду с 2004-го по 2016-й. Под его руководством донецкий «Шахтер» восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз обладателем Кубка страны и выигрывал Кубок УЕФА.

Румын также работал в России. При Луческу петербургский «Зенит» выиграл Кубок России и занял третье место в Российской премьер-лиге.