Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Севастополе: Украина: Бывший СССР: Lenta.ru

Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением морского парада в Севастополе в честь дня Военно-морского флота. Об этом сообщает «Укринформ».
Соответствующее письмо в организацию направил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Он отметил, что украинские власти считают проведение парада в «оккупированном Севастополе нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины».
Киев назвал действия Москвы «сознательными шагами», которые направлены на эскалацию напряженности в отношениях между сторонами.
27 июля министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России в связи с проведением парада в Севастополе. Согласно заявлению украинских властей, парад в Крыму является противоправной демонстрацией Россией своей «военной мощи». По словам представителей МИД Украины, России следует немедленно прекратить подобные действия в регионе и принять меры по деоккупации Крыма.
Ранее МИД Украины выступило с протестом против проведения парадов Победы в Севастополе, городах Республики Крым, Донецке и Луганске «без согласования с украинской стороной». В МИД Украины считают, что проведение праздничных мероприятий на данных территориях является «грубым нарушением обязательств» российской стороны.
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