Ученые выяснили, в каких условиях женщины полнеют быстрее мужчин. Ридус

Согласно новому исследованию ученых из университета Британской Колумбии (Канада) женщины, у которых нет социальных связей (или их очень мало), имеют большую вероятность развития ожирения, чем мужчины с таким же количеством социального взаимодействия.
Исследователи проанализировали социальные контакты 28238 людей в возрасте от 45 до 85 лет и их связь с индексом массы тела, окружностью талии и общим ожирением.
Было обнаружено, что одинокие женщины (незамужние, вдовы, разведённые), имели более высокий шанс на развитие абдоминального и общего ожирения. Также у женщин, которые жили одни и имели редкую ежемесячную социальную активность, либо не имели ее совсем, был самый большой средний объем талии. В то время как у представителей мужского пола все было наоборот. У тех мужчин, кто жил в браке и имел много социальных контактов, средний размер талии и склонность к ожирению были больше, чем у одиноких.
В этой научной работе исследователи не рассматривали причины подобной разницы между мужчинами и женщинами, но предположили, что она частично может быть связана с различиями в гендерных ролях и социальными ожиданиями, связанными с этими ролями.
Результаты исследования могут помочь изменить принципы лечения одиноких пожилых женщин с ожирением, добавив к здоровому питанию и физическим упражнениям еще и социальные мероприятия.
Медики могли бы рекомендовать одиноким пациентам пожилого возраста, особенно вдовам, участие в различных социальных мероприятиях в качестве средства борьбы с ожирением, — говорит Зейнаб Хоссейни, ведущий автор исследования.
Ученые считают, что необходимы дополнительные исследования, которые помогут понять причинно-следственные связи между социальными контактами и здоровьем пожилых женщины и мужчин.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как ожирение влияет на плодовитость мужчин.
You may also like
Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов :: Экономика :: РБК
Бедная Роулинг, подлый Редклифф: sapojnik — LiveJournal
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
«Протон-М» со второй попытки отправился в самый продолжительный полет
В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской