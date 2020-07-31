Ученые выяснили, в каких условиях женщины полнеют быстрее мужчин. Ридус

Согласно новому исследованию ученых из университета Британской Колумбии (Канада) женщины, у которых нет социальных связей (или их очень мало), имеют большую вероятность развития ожирения, чем мужчины с таким же количеством социального взаимодействия.

Исследователи проанализировали социальные контакты 28238 людей в возрасте от 45 до 85 лет и их связь с индексом массы тела, окружностью талии и общим ожирением.

Было обнаружено, что одинокие женщины (незамужние, вдовы, разведённые), имели более высокий шанс на развитие абдоминального и общего ожирения. Также у женщин, которые жили одни и имели редкую ежемесячную социальную активность, либо не имели ее совсем, был самый большой средний объем талии. В то время как у представителей мужского пола все было наоборот. У тех мужчин, кто жил в браке и имел много социальных контактов, средний размер талии и склонность к ожирению были больше, чем у одиноких.

В этой научной работе исследователи не рассматривали причины подобной разницы между мужчинами и женщинами, но предположили, что она частично может быть связана с различиями в гендерных ролях и социальными ожиданиями, связанными с этими ролями.

Результаты исследования могут помочь изменить принципы лечения одиноких пожилых женщин с ожирением, добавив к здоровому питанию и физическим упражнениям еще и социальные мероприятия.

Медики могли бы рекомендовать одиноким пациентам пожилого возраста, особенно вдовам, участие в различных социальных мероприятиях в качестве средства борьбы с ожирением, — говорит Зейнаб Хоссейни, ведущий автор исследования.

Ученые считают, что необходимы дополнительные исследования, которые помогут понять причинно-следственные связи между социальными контактами и здоровьем пожилых женщины и мужчин.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как ожирение влияет на плодовитость мужчин.