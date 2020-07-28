Фильм Кончаловского про расстрел рабочих в СССР попал на Венецианский фестиваль: Кино: Культура: Lenta.ru

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», посвященный расстрелу рабочих в Новочеркасске в 1962 году, включен в основной конкурс Венецианского фестиваля. Об этом говорится в пресс-релизе киносмотра, полученном редакцией «Ленты.ру».

«Когда мы с генеральным продюсером Алишером Усмановым задумывали эту картину, у нас были сомнения — нужно ли показывать сегодняшнему зрителю трагические события, которые произошли почти шестьдесят лет назад? Но, сделав фильм, мы поняли — это абсолютно необходимо, потому что молодое поколение должно знать прошлое своей страны», — передает комментарий режиссера прокатчик ленты Disney Studios.

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Главную роль в «Дорогих товарищах!» сыграла жена Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая. Сообщается, что картина выйдет в российский прокат осенью 2020 года.

Кончаловский дважды был удостоен «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском фестивале: в 2014 году — за фильм «Белые ночи почтальона Тряпицына», а в 2016-м — за фильм «Рай».

Также в основном конкурсе Венецианского фестиваля покажут фильмы таких режиссеров, как Киеси Куросава, Корнел Мундруцо, Амос Гитай, Мишель Франко, Хлои Чжао, Николь Гарсия и других. В других секциях киносмотра пройдут премьеры фильмов Фредерика Уайзмана, Абеля Феррары, Лава Диаса, Джиа Копполы, Энн Хуи, а также ленты «Хоппер/Уэллс» Орсона Уэллса.

77-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.

Новочеркасским расстрелом называют события в городе Новочеркасск Ростовской области в июне 1962 года, когда силами армии и КГБ была подавлена забастовка местных рабочих. Вся информация о произошедшем была засекречена вплоть до конца 1980-х.

По частично рассекреченным позднее официальным данным, при разгоне демонстрации были убиты 26 ее участников, а еще 87 человек получили ранения. Семь человек, признанных организаторами протестов, были приговорены к расстрелу. Еще 105 человек получили тюремные сроки от 10 до 15 лет. В 1996 году все осужденные были реабилитированы.

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