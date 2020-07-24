ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума :: Финансы :: РБК

ЦБ в третий раз с начала пандемии снизил ключевую ставку, но лишь на минимальные 0,25 п.п. Регулятор мог принять осторожное решение, чтобы оценить влияние снижения ставок на экономику, полагают экономисты
Эльвира Набиуллина
Совет директоров Банка России в пятницу, 24 июля, снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,25%, говорится в сообщении регулятора. Это уже третье снижение ставки Центробанком с начала пандемии и новый минимум стоимости заимствований в российской истории. Впрочем, теперь регулятор пошел на более скромный шаг: в прошлый раз, 19 июня, ЦБ снизил ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%.
ЦБ также уточнил прогноз по инфляции. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сказано в пресс-релизе. В апреле Банк России ожидал, что инфляция «составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», но в своем релизе после июньского заседания регулятор уже не давал столь четких ориентиров, указывая лишь, что его решение направлено на «удержание инфляции вблизи 4%».
ВВП по итогам годам снизится на 4,5–5,5%, прогнозируют в ЦБ. В 2021 году ожидается восстановительный рост на 3,5–4,5%, в 2022 году — на 2,5–3,5%. В июне ЦБ прогнозировал снижение ВВП в более широком диапазоне в 2020 году: на 4–6%. Хотя смягчение ограничительных мер и способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным, отметили в ЦБ. Регулятор больше не ждет «значимого» отклонения инфляции вниз от таргета в 4% в 2021 году, но указывает, что такой риск сохраняется.
Процентные ставки по депозитам и ипотечным жилищным кредитам снижаются, но вместе с тем повышается и давление на процентные ставки из-за возросшего кредитного риска. В ЦБ рассчитывают, что очередное снижение ключевой ставки и произошедшее существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ создают условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового рынка в дальнейшем.
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