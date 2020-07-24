ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре

Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова. «Несмотря на то, что пандемия на излете, ситуация в разных регионах разная, успокаиваться рано, принимать все меры безопасности просто необходимо»,— объяснила такое решение она.

Глава ЦИК сообщила, что принятый Госдумой закон, разрешающий проводить выборы в течение трех дней, не распространяется на предстоящий единый день голосования. «Но ранее законодатель, исходя из той ситуации, которая сложилась, прежде всего в связи с пандемией, наделил нас возможностью в рамках наших полномочий расширять, то есть определять возможности и порядок досрочного голосования»,— отметила Элла Памфилова.

«Это не наша прихоть, это требование времени»,— заявила глава ЦИК.

«Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент и не устает повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы,— сказала госпожа Памфилова на заседании ЦИК России (цитата по «Интерфаксу»).— Мы принимаем решение тоже организовать эту практику досрочного голосования, не выходя за рамки ныне действующего избирательного законодательства».

Она отметила, что основным днем голосования останется 13 сентября, два предшествующих дня будут отведены под досрочное голосование. «Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование»,— сказала госпожа Памфилова (цитата по ТАСС).

Она пояснила, что могут применяться следующие дополнительные формы организации досрочного голосования:

в помещении для голосования,

вне помещения для голосования,

на придомовых территориях и на территориях общего пользования,

для групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В проекте постановления ЦИК сообщается, что досрочное голосование в соответствии с предусмотренными формами организации голосования проводится в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8:00 до 20:00 по местному времени. Формы голосования устанавливаются по решению избиркомов, организующих выборы.

Напомним, Госдума приняла закон о возможности проведения голосования в три дня. По данным “Ъ”, изначально предполагалось, что он не будет действовать в Единый день голосования 2020 года, так как закон распространяется на выборы, назначенные после его принятия. В регионах выборы уже назначены на 13 сентября.

В 2020 году запланированы выборы 18 губернаторов, 11 кампаний по выборам заксобраний. В 22 столицах регионов пройдут выборы депутатов гордум. Госдума приняла закон о трехдневном голосовании 21 июля. Комитет Совета федерации одобрил его 23 июля.

О позиции ЦИК по трехдневному голосованию — в материале “Ъ” «Выборы — понятие растяжимое».

Ринат Васбеев, Ангелина Галанина