Число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек - Интерфакс
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Число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек — Интерфакс

By Arzu / 24 июля, 2020
  1. Число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек  Интерфакс
  2. В Москве за сутки выявили 608 новых инфицированных COVID-19  РБК
  3. В России выявили 5848 новых случаев коронавируса  Lenta.ru
  4. За сутки в России выявлено 5848 заболевших коронавирусом  Интерфакс
  5. В регионах обостряется ситуация с коронавирусом  URA.Ru
  6. Посмотреть в приложении «Google Новости»
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