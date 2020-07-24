- Число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек Интерфакс
- В Москве за сутки выявили 608 новых инфицированных COVID-19 РБК
- В России выявили 5848 новых случаев коронавируса Lenta.ru
- За сутки в России выявлено 5848 заболевших коронавирусом Интерфакс
- В регионах обостряется ситуация с коронавирусом URA.Ru
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