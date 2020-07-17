Что случилось за день. Главные новости РБК :: Общество :: РБК

Рабочие в двух городах забастовали из-за невыплат

В пятницу строители делового комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге прекратили работу, требуя расплатиться с ними. В тот же день строители в аэропорту Шереметьево потребовали выплат за сверхурочную работу.

В компании «Ренейссанс Констракшн», которая занимается строительством «Лахта Центра» сообщили РБК, что долгов по зарплате у нее нет, а рабочие требуют дополнительных выплат, которые не предусмотрены трудовыми контрактами. С ними ведется «примирительная работа».

На стройку прибыл посол Узбекистана, поскольку среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны.

Другой конфликт произошел в московском аэропорту Шереметьево, где, по данным Baza, строители взлетно-посадочной полосы устроили бунт, требуя выплат за сверхурочную работу.

В пресс-службе аэропорта заверили, что конфликт между рабочими и администрацией взят под контроль, это внутреннее дело подрядчика — компании «Энергострой». Следователи и прокуратура начали проверку по факту произошедшего.



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Сейчас окончательная сумма покупки списывается на дату клиринга операции (расчета между банками), спустя один-три дня. То есть, если за это время курс валюты значительно изменится, у клиента могут списать более значительную сумму, чем он предполагал ранее.

Участники рынка указывают на то, что новые правила будут выгодны путешественникам, которые расплачиваются за покупки долларовой или евровой картой в странах с валютой, подверженной сильной волатильности, например в ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Турции, России.

Тех, кто оплачивает покупки рублевой картой, изменения практически не затронут.

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