Что случилось за ночь. Главные новости РБК :: Общество :: РБК

Ответ Германии на угрозу санкций против «Северного потока-2», протесты и задержания в Белоруссии, в России восстановился спрос на кредиты, какие регионы лидируют по оттоку трудового населения; главные новости — в обзоре РБК

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст направил письмо авторам законопроекта о санкциях США против «Северного потока-2», в котором призвал их отказаться от давления на строительство газопровода.

В письме, текст которого приводит Süddeutsche Zeitung, Эрнст назвал необоснованными утверждения о том, что использование «Северного потока-2» приведет Германию к зависимости от России. Он напомнил о строительстве Германией терминалов для приема сжиженного природного газа с целью диверсифицирования поставок.

Эрнст отметил, что экстерриториальное применение санкций подрывает имидж США и их экономики в ЕС. «Европа ожидает, что вы будете уважать решения, которые демократически принимаются в Европейском союзе», — пишет депутат.

Ранее он предлагал правительству Германии подумать над ответом на возможные санкции против «Северного потока-2». Таким ответом могли бы стать персональные санкции для авторов законопроекта или пошлины на американский природный газ.



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