Экс-футболист Спартака Андре Шюррле завершил карьеру игрока в 29 лет — Новости Футбола

«Привет всем! Я хочу, чтобы вы знали, я ухожу из профессионального футбола. От своего имени и от всей своей семьи хочу поблагодарить всех, кто был вместе со мной на протяжении этих феноменальных лет. Ваша поддержка и любовь были невероятными, и я не смею просить большего. Теперь я готов и открыт для всех новых прекрасных возможностей, что ждут меня дальше», — написал Шюррле в своем Instagram.
Шюрлле, которому в ноябре этого года исполнится 30 лет, начал профессиональную карьеру в 2009 году в «Майнце», потом выступал за леверкузенский «Байер», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию», а за пределами Германии — за лондонские «Челси» и «Фулхэм», а также московский «Спартак».
В составе сборной Германии форвард провел 57 матчей, забив 22 мяча. На чемпионате мира-2014 в Бразилии Шюррле отметился дублем в ворота сборной Бразилии в полуфинале (7:1), а также отдал в финале с командой Аргентины (1:0) результативную передачу на Марио Гетце, забившего «золотой» гол.
За «Спартак», оказавшийся последней командой в его карьере, Шюррле выступал на правах аренды с августа 2019 по март 2020 года, при этом немец не вернулся в состав команды в июне, когда сезон в чемпионате России был возобновлен. Всего за «красно-белых» форвард провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
You may also like
Гаджеты: Наука и техника: Lenta.ru
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60 процентов москвичей: Общество: Россия: Lenta.ru
В России объявили внезапную проверку войск
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора :: Политика :: РБК