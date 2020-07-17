Экс-футболист Спартака Андре Шюррле завершил карьеру игрока в 29 лет — Новости Футбола

«Привет всем! Я хочу, чтобы вы знали, я ухожу из профессионального футбола. От своего имени и от всей своей семьи хочу поблагодарить всех, кто был вместе со мной на протяжении этих феноменальных лет. Ваша поддержка и любовь были невероятными, и я не смею просить большего. Теперь я готов и открыт для всех новых прекрасных возможностей, что ждут меня дальше», — написал Шюррле в своем Instagram.

Шюрлле, которому в ноябре этого года исполнится 30 лет, начал профессиональную карьеру в 2009 году в «Майнце», потом выступал за леверкузенский «Байер», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию», а за пределами Германии — за лондонские «Челси» и «Фулхэм», а также московский «Спартак».

В составе сборной Германии форвард провел 57 матчей, забив 22 мяча. На чемпионате мира-2014 в Бразилии Шюррле отметился дублем в ворота сборной Бразилии в полуфинале (7:1), а также отдал в финале с командой Аргентины (1:0) результативную передачу на Марио Гетце, забившего «золотой» гол.