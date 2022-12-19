Абакар Казбеков, восходящая звезда Лондонских рыцарей ОХЛ, скончался в возрасте 18 лет.

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Абакар Казбеков скончался в субботу в лондонском Knights Center. Об этом говорится в сообщении Хоккейной лиги Онтарио.. Ему было 18 лет. Однако Лига и Рыцари не обнародовали никаких подробностей о том, как умер Казбеков. CTV News сообщило, что он разбился насмерть в центре Лондона, Онтарио. жилой дом.

Согласно сообщению CTV News, отдел по расследованию особо тяжких преступлений расследует смерть Казбекова после того, как его тело было обнаружено на тротуаре возле здания.

Уроженец России центрфорвард сыграл в пятницу в победном для лондонского клуба «Оуэне Саунд Атаке» со счетом 5:2 матче. После того, как было объявлено о его смерти, ОХЛ отложила субботнюю игру между «Рыцарями» и «Флинт Файербёрдс». Кроме того, игры между «Эри Оттерс» и «Сагино Спирит» и «Кингстон Фронтенакс» и «Питерсборо Питс» были отложены, чтобы игроки, знавшие Казбекова, могли погоревать.

«Хоккейная лига Онтарио и «Лондонские рыцари» с прискорбием сообщают о внезапной смерти игрока Абкара Казбекова», — говорится в заявлении команды. «Самый ранний значительный член команды с 2021 года. Мы думаем о его семье, друзьях и товарищах по команде».

В 12 играх этого сезона Казбеков зафиксировал одну результативную передачу за «рыцарей». Выбран под номером 1 на приоритетном драфте ОХЛ среди юношей до 18 лет в 2021 году.

Казков играл в российских лигах U-18 и U-16 до перехода в ОХЛ в 2021 году.