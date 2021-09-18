Абдельазиз Бутефлика, самый высокий президент Алжира, скончался в возрасте 84 лет

АЛЖИР – Абдельазиз Бутефлика, который присоединился к войне своей страны против французского колониального господства в 1950-х годах, скончался на посту министра иностранных дел в возрасте 26 лет, был сослан в ссылку по обвинению в коррупции, а затем вернулся, чтобы помочь вывести страну из гражданской войны. к репортажу, сообщает Государственное телевидение. Пятница. Ему было 84 года.
Г-н Бутефлика, который был вынужден уйти с поста президента в 2019 году, руководил Алжиром 20 лет, дольше, чем любой из его предшественников.
После перенесенного инсульта в начале 2013 года он провел два с половиной месяца во французском военном госпитале и еще много месяцев выздоравливал.
После инсульта Бутефлика редко появлялся на публике или по телевидению, у многих складывалось впечатление, что страной правит его ближайшее окружение, подозреваемое в нескольких коррупционных скандалах.
Несмотря на проблемы со здоровьем, он настоял на том, чтобы баллотироваться на четвертый срок на выборах в апреле 2014 года, и это решение разделило правящую элиту страны, вооруженные силы и разведку. Основные оппозиционные партии Алжира отказались участвовать в выборах, и когда он вернулся к власти с 81 процентом голосов, они отказались признать результат.
Однако г-н Бутефлика остался у власти, правя на основании письменных указаний и время от времени принимая иностранных высокопоставленных лиц.
протесты разразился в конце февраля 2019 г.Когда было объявлено, что г-н Бутефлика будет баллотироваться на пятый срок на выборах, назначенных на 18 апреля. Сотни тысяч демонстрантов мирно прошли маршем в центре Алжира 1 марта, скандируя «Пока, пока, Бутефлика» и «Нет пятому сроку!» На фоне новостей о том, что он покинул страну для прохождения медицинского обследования в Женеве.
К апрелю того же года Народные волнения вынудили его уйти в отставку.
Он родился у алжирских родителей 2 марта 1937 года в Ухе, Марокко, тогда находившемся под французским протекторатом, где он рос и ходил в школу. (Его марокканское начало обычно не упоминается в его алжирской автобиографии.)
В возрасте двадцати лет он присоединился к Национально-освободительной армии в ее восстании против французско-алжирской колониальной администрации и служил в так называемой пограничной армии, которая действовала с территории Марокко. Он стал ближайшим помощником революционного лидера. Хуари Бумедьен.
После обретения Алжиром независимости в 1962 году г-н Бутефлика был назначен министром молодежи и спорта в правительстве Ахмеда Бен Беллы, первого избранного президента Алжира. Он возглавлял алжирские делегации на переговорах с французами в 1963 году и в том же году был назначен министром иностранных дел.
В 1965 году он сыграл важную роль в бескровном перевороте под руководством г-на Бумедьена, в результате которого был свергнут президент Бен Белла. Г-н Бутефлика оставался руководителем министерства иностранных дел до смерти г-на Бумедьена в декабре 1978 года. Талантливый и несравненный министр иностранных дел, он руководил антиколониальной политикой невмешательства и выдвинул на первый план Алжир как лидер партии Non – Движение единства. И член-основатель Африканского союза.
Некоторое время г-н Бутефлика упоминался как возможный преемник г-на Бумедьена, пока он не был арестован за хищение миллионов долларов из бюджета Министерства иностранных дел на протяжении многих лет и предстал перед Счетной палатой. Он решил – или был вынужден – уехать за границу на шесть лет.
Вернувшись в Алжир в 1987 году, он вернулся в Центральный комитет Фронта национального освобождения, политическую руку движения за независимость. Но он оставался закулисной фигурой на протяжении большей части 1990-х годов, когда военные и разведчики доминировали в правительстве во время войны Алжира с исламистскими повстанцами.
Восстание началось, когда правительство отменило выборы, чтобы избежать убедительной победы исламистской партии, Исламского фронта спасения, также известного под французским аббревиатурой FIS.
Г-н Бутефлика вернулся на передний план по мере приближения конца гражданской войны. Баллотировавшись в президенты в 1999 году, он оказался единственным кандидатом, оставшимся после того, как шесть конкурентов сняли свои кандидатуры в знак протеста, заявив, что условия, в которых проводились выборы, были несправедливыми.
Как президент он продвигал концепцию «национального примирения», фактически объявляя амнистию всем противникам в войне, будь то исламисты или военнослужащие. Правозащитные организации обвиняют обе стороны в зверствах во время войны, в результате которой погибло около 200 000 алжирцев.
После этого г-н Бутефлика победил еще на трех выборах, последний раз в апреле 2014 года, после того как в конституцию были внесены поправки, позволяющие ему баллотироваться без ограничения срока полномочий. Его сторонники приписывают ему восстановление мира и безопасности в стране после десятилетия разрушительной войны и отмечают, что он был единственным человеком, способным объединить страну после этого. Его оппоненты обвиняли его в экономическом застое, росте коррупции и кумовстве по мере удлинения его правления и, в конечном итоге, критиковали его отказ отказаться от власти, когда его здоровье ухудшалось, как эгоистичный.
Однако он подчеркнул, что Алжир по-прежнему имеет важное влияние на региональные дела Северной Африки, тайно сотрудничает с Францией и Соединенными Штатами по стратегии борьбы с терроризмом в регионе и помогает урегулировать конфликты и политическую нестабильность в соседних странах Мали, Ливии и Тунисе.
Амир Джалал Зардуми сообщил из Алжира и Карлотта Галл из Стамбула.
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