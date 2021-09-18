Абдельазиз Бутефлика, самый высокий президент Алжира, скончался в возрасте 84 лет

АЛЖИР – Абдельазиз Бутефлика, который присоединился к войне своей страны против французского колониального господства в 1950-х годах, скончался на посту министра иностранных дел в возрасте 26 лет, был сослан в ссылку по обвинению в коррупции, а затем вернулся, чтобы помочь вывести страну из гражданской войны. к репортажу, сообщает Государственное телевидение. Пятница. Ему было 84 года.

Г-н Бутефлика, который был вынужден уйти с поста президента в 2019 году, руководил Алжиром 20 лет, дольше, чем любой из его предшественников.

После перенесенного инсульта в начале 2013 года он провел два с половиной месяца во французском военном госпитале и еще много месяцев выздоравливал.

После инсульта Бутефлика редко появлялся на публике или по телевидению, у многих складывалось впечатление, что страной правит его ближайшее окружение, подозреваемое в нескольких коррупционных скандалах.