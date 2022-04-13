Абоненты Netflix в России подают коллективный иск в связи с потерей сервиса | Нетфликс

Российские пользователи Netflix подали в суд на стриминговую компанию за приостановку своих услуг в результате вторжения Владимира Путина в Украину.

Netflix, у которого всего около 1 миллиона подписчиков в России, приостановил свои услуги в марте и приостановил разработку и приобретение всех российских или делегированных телешоу и фильмов.

Юридическая фирма подала коллективный иск против Netflix, у которого более 220 миллионов подписчиков по всему миру, от имени российских пользователей, которые считают решение о блокировке доступа нарушением их прав. Подписчики, которые платят 599–799 рублей в месяц (5,55–9,26 фунтов стерлингов) за доступ к контенту от Bridgerton до Don’t Look Up, требуют 60 миллионов рублей (560 200 фунтов стерлингов).

«Сегодня юридическая фирма, представляющая интересы пользователей Netflix, подала коллективный иск против американского сервиса Netflix в Хамовнешский районный суд города Москвы», — говорится в сообщении юридической фирмы Чернышова, Лукоянов и Ко, сообщает РИА Новости. агентство. . «Причиной иска является нарушение прав российских пользователей из-за одностороннего отказа Netflix предоставлять услуги в России».

Netflix пока не ответил на запрос о комментариях.

В феврале Netflix заявил, что откажется от передачи 20 бесплатных российских рекламных каналов, которые должны были размещаться у поставщиков услуг в соответствии с новым законом, который вступит в силу 1 марта. «В связи со сложившейся ситуацией мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис», — заявили тогда в компании.

В декабре российский медиа-регулятор Роскомнадзор добавил Netflix в свой аудиовизуальный реестр, так как число его подписчиков превысило 100 000 человек.

В прошлом месяце, на фоне масштабных репрессий Кремля в отношении западных социальных сетей, российский суд запретил Facebook и Instagram в стране, назвав материнскую компанию этих платформ, Meta, «экстремистской». Доступ к Facebook и Instagram уже был ограничен в начале месяца после того, как Meta подтвердила, что ослабляет свою политику в отношении разжигания ненависти к российским солдатам и Путину в связи с войной на Украине. Позже Мета заявила, что мягкие правила будут применяться только к людям, публикующим сообщения из Украины.