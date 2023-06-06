«Абсурдная научная фантастика»: глава группы Вагнера раскритиковал заявления России о потерях украинцев

Глава военной группы Вагнера осудил утверждения России о больших потерях для Украины как «нелепую научную фантастику».

Комментарии Евгения Пригожина прозвучали после того, как министерство обороны Великобритании заявило, что продолжающаяся вражда между группой наемников и Кремлем «достигла беспрецедентного уровня».

Москва заявила, что российские войска убили 1500 украинцев во время последнего раунда ожесточенных боев.

Но Пригожин сказал, что при таком темпе потерь потребуется ежедневный прирост в 150 км от России.

«Поэтому я считаю, что это просто дикая и абсурдная научная фантастика», — заявил он в Telegram-канале своей пресс-службы.

Его комментарии прозвучали после того, как в последнем отчете министерства обороны о войне говорится, что «значительно усилились боевые действия на многих участках фронта».

«В то же время спор между группой Вагнера и Минобороны России достиг беспрецедентного уровня», — заявили они.

В обновлении говорится, что Пригожин утверждал, что российские военные «преднамеренно применили смертоносную силу против подразделений Вагнера», что привело к аресту командира бригады в российской армии.

В Минобороны добавили, что «большая часть сил Вагнера в настоящее время выведена из Бахмута».

При нехватке резервных частей в России степень реагирования Вагнера на [Russian] Министерство обороны станет основным фактором конфликта в ближайшие недели».

Ссора произошла на фоне растущих свидетельств того, что долгожданное контрнаступление Украины против России наконец-то началось.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что контратака отложена из-за того, что еще не поступило требуемое с Запада оборудование.

Затем в субботу, он сказал Wall Street Journal что его силы наконец-то готовы, но контратака может занять время и дорого обойтись.