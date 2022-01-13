Абсурд: макиавеллиевская версия Wordle | новости США

ВтОрганизация захватила ваше расписание благодаря чистой силе радости. Каждый день в мире появляется пустая сетка из шести уровней Браузер. Мы пытаемся угадать секретное слово из пяти символов; С каждой записью игрок узнает, появляются ли буквы, которые он использовал, в решении. И в нужном месте или вообще не в растворе. Таким образом, вы можете перейти от ASKEW к ABLED, прежде чем в конечном итоге добраться до ABBEY.

В день появляется только одна новая словесная головоломка, разработанная Джош Уордл В нем не было каких-либо ярких ракушек, которые обычно превращаются в веселое мобильное времяпрепровождение. Эта философия принесла ей огромный успех у сотен тысяч игроков. В медийной среде, полной дезинформации и разделения, справедливо довольно мило Тратить несколько минут каждый день, пытаясь угадать слово.

Но что, если Wordle превратится в шокирующий, стимулирующий мозг опыт? Что, если Wordle станет злым? Дамы и господа, я даю вам: глупый.

Дудлинг — это дизайнерское изобретение, использующее псевдоним «qntm». Считайте это альтернативным набором правил для Wordle — игры, которая превращает первоначальную предпосылку в ужасающую макиавеллиевскую схему. Маневр мощный, но я постараюсь объяснить его как можно лучше.

Wordle обведен вокруг одного слова, которое игрок пытается вывести, удаляя буквы на доске. С другой стороны, тинкер никогда не выбирает окончательного ответа, а вместо этого Париж вниз Как можно меньше перечисляйте потенциальные решения с каждой записью.

Так, например, если игрок начинает с «ОБРЕЗАТЬ» Absurdle, он идентифицирует и прибегнет к группе слов, состоящих из букв, которых нет в этой группе из пяти букв. Отредактируйте с помощью «ADIEU», и список станет меньше. Чем больше предположений вы сделаете, тем меньше будет список ответов, пока решение не будет вытеснено из толстой матрицы логики. Цель состоит в том, чтобы вернуть лудильщика в угол, где, несмотря на все ваши догадки и возможные расстановки букв, в словаре есть только одно слово, подходящее к алгоритму, созданному вами и игрой. Вуаля, вы победили Абсурдла в своей игре.

«Техника, которую использует Абсурдл, хорошо известна всем, кто играл роль палача в роли палача», — говорит qntm. «Всегда есть искушение задним числом изменить выбранное вами слово или фразу, чтобы опровергнуть догадки оппонента. Именно это и делает Absurdle».

Кантем говорит, что вдохновение абсурдиста отчасти выросло из другого его проекта под названием «ХатрисВ этой игре вы оказываетесь перед чертовой доской Tetris, которая постоянно выдает худшие из возможных фигур (Представьте себе, что вы получаете три L-образных блока подряд? Судьба хуже смерти). систему и позволить игрокам сразиться с призраком в машине.

«Точно так же, как Hatetris был экспериментом по поиску самого сложного варианта Tetris, Absurdle — это эксперимент по поиску самого сложного варианта Wordle», — объясняет qntm. «В любом случае, я, кажется, придерживаюсь одиночной игры и превращаю ее в асимметричную игру для двух игроков, превращая пассивный компьютер в противника, который играет, чтобы выиграть. Я думаю, что это забавное развитие».

Уже несколько компьютерных фанатов одержимы идеей решения Wordle — разбить эту игру до ее основ с помощью грубой силы кодирования и определить идеальную научно обоснованную стратегию, позволяющую постоянно разгадывать головоломки со второй или третьей попытки. (Что бы это ни стоило, я слышал, что «SOARE» — это самая верная математическая догадка.) Итак, qntm хочет, чтобы рисование было вызовом для других программистов. Достижение идеальной стратегии Wordle — это одно, а идеальной стратегии Absurdle — совсем другое.

Но qntm также противоречит идее о том, что Absurdle — это какая-то более дьявольская интерпретация тихой игры слов, где мы участвуем в вечной дуэли со своими смартфонами. Нет, ты думаешь, что ты единственный зло Всплывающее окно Wordle Кражи появились в больших количествах в магазинах приложений. Абсурдность может беспокоить вас, но она должна быть союзником, а не врагом.

«Абсурд откровенно говорит о вызове, который он ставит перед вами», — говорит он. «Word и поддельные варианты Wordle являются сторонними подделками для продажи в App Store. Не покупайте их. Они не от Джоша Уордла. Не поощряйте плохое поведение».

«Wordle бесплатен. Так глупо. Если вам нужна какая-нибудь игра на вашем телефоне, сохраните веб-ссылку на главном экране».