Авангард отдает дань уважения современному военному мему

Люди мало что помнят из Call of Duty: Advanced Warfare, но они помнят невероятно неловкую сцену, где игра просит игрока нажать F, чтобы засвидетельствовать свое почтение во время печальных похорон. Семь лет спустя печально известный мем возродился как достижение в Call of Duty: Авангард.

Как было впервые замечено к ребристый, один клип, которым поделился игрок в онлайн-шоу серебряный щит Они появились с буквой F после того, как случайно взорвались гранатой. Возможно, это последнее свидетельство того, что Чувство долга Он в своих лучших проявлениях, когда он далек от попыток комментировать что-либо серьезное.

Фраза «нажмите F, чтобы засвидетельствовать свое почтение» взорвалась отчасти потому, что жесты роботов в направлении печали полностью нарушили настроение мрачной сцены. В то же время было горько то, как правительство США провело последнее десятилетие, пропагандируя пустые идеи, такие как «поддержка войск», чтобы избежать всякого контроля и ответственности, когда дело доходит до того, что военные делают злые дела. С тех пор, как он стал ответом на фальшивую тревогу из-за чипов, которые на самом деле не имеют значения.

в качестве компьютерные игры Очки, критика и Даже Конан О’Брайен издевался над моментом, когда продвинутая война Он вышел и с тех пор был подхвачен сам по себе, достигнув высшего статуса мемов в таких местах, как Twitch, где зрители обычно переполняют болтовню с Ф., когда случается что-то плохое.

G / O Media может получить комиссию

Еще неизвестно, будут ли игроки нажимать клавишу F или нет. Call of Duty: Авангард В ближайшие недели. Комментарии к игре были смешаны с некоторыми критиками. Многопользовательская похвала А также режимы зомби В поисках кампании A Беспорядок высоких пиков и низкие долины. передний крайЭто, конечно, первая игра в серии, вышедшая после Судебный процесс в Калифорнии касался жалоб на сексуальные домогательства, дискриминацию и расизм. у издателя игры за лето.