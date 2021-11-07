Аварийная посадка на Майорке: испанская полиция ищет сбежавших из самолета пассажиров

(CNN) — Испанские власти арестовали 12 человек, которые были в группе из 21 пассажира, сбежавших с самолета после того, как он был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Пальмы на Балеарском острове Майорка. Испания , сообщает государственное информационное агентство EFE.

Авария произошла на рейсе Air Arabia из Марокко в Турция , который был перенаправлен в Пальму в пятницу из-за неотложной медицинской помощи.

По данным EFE, один из задержанных пассажиров симулировал диабетическую кому, чтобы облегчить побег еще 20 человек. Когда самолет приземлился, группа покинула самолет и побежала по взлетно-посадочной полосе, сообщила журналистам делегат правительства Испании на Балеарские острова Айна Кальво.

На видео, которым поделился Хорхе Кампос, лидер крайне правой партии VOX на Балеарских островах, видно, как несколько пассажиров покинули самолет AirArabia после того, как самолет приземлился в испанском аэропорту Пальма-де-Майорка в пятницу из-за того, что власти назвали «фейком» неотложная медицинская помощь.

«Для нас типично получать такой запрос на аварийную посадку, когда пассажир заболел, а капитан решает, что необходимо приземлиться. Что необычно и неизвестно, так это то, что мы видим 21 человека, бегущего по асфальту». — сказал Кальво.

Руководство аэропорта сообщило в Twitter, что аэропорт Пальма-де-Майорка был закрыт на короткий период и 13 рейсов были изменены до возобновления работы в 23:00 в пятницу.

«Аэропорт Пальмы работает нормально, но ощущение общее: то, что произошло, не может повториться, и крайне важно, чтобы ответственные власти пересмотрели свои протоколы, чтобы обеспечить безопасность всех», — заявила президент Балеарских островов Франсена Армингол в твиттере в Твиттере. .

Даниэль Заммит, представитель USCA, испанского союза авиадиспетчеров, назвал инцидент «грубым нарушением безопасности» и сказал, что установленные протоколы будут пересмотрены в интервью испанскому радио TVE.

Связаться с AENA и испанскими властями для получения комментариев не удалось.