«Аватар: Путь воды», снятый Джеймсом Кэмероном и выпущенный сегодня в Индии, вызвал много шума с момента своего появления. Однако, согласно сообщениям, Россия, возможно, только что приняла решение о лицензировании пиратских копий фильма.

После выхода первого «Аватара» в 2009 году Джеймс Кэмерон создал «Аватар: Путь воды» как продолжение фильма. Шумиха в кино уже есть; Остается только ждать и смотреть, как отреагирует публика.

В связи с нынешним конфликтом между Россией и Украиной Disney решила отложить выпуск «Аватара 2» в России. Несмотря на это, страна все равно решила показать фильм, но в необычной форме. Что ж, похоже, они решили легализовать пиратские копии фильма, чтобы получить в стране сериал «Аватар: Путь воды».



В результате конфликта между Украиной и Россией многие страны предпочли разорвать отношения с Россией. Disney — одна из таких крупных компаний, поэтому они отказались от фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. При таком спаде на мировых рынках у владельцев кинотеатров в России нет проблем с показом пиратских копий фильмов. По имеющимся данным, европейские страны смогут на законных основаниях продавать несанкционированные копии фильмов. Владельцы кинотеатров готовы брать от 790 до 15 820 долларов в зависимости от качества. Владельцы кинотеатров в других небольших городах вполне могут предоставить фильмы с видеокамер.

При поддержке Министерства культуры Россия также намерена легализовать показ несанкционированных копий фильмов. Обычно голливудский модератор проверяет предложение, и только после этого они очищаются. Однако сейчас Ассоциация владельцев кинотеатров предлагает новую меру, которая позволит им добиться желаемого без необходимости иметь дело с Голливудом.

инструкции

Когда вышла первая часть Аватара?



Первая часть вышла в 2009 году

Где можно посмотреть первую часть Аватара?



В Индии он доступен на Disney+ Hotstar.

