Августовские игры PlayStation Plus случайно просочились на сайт Sony

Sony представила линейку PlayStation Plus на август, и это кажется немного ранним.

Судя по всему, Sony случайно опубликовала, что будет PlayStation Plus В августе раньше, чем планировалось.

Список игр С тех пор он был удаленНо, как всегда, Интернет работал быстрее, чем чей-либо палец мог нажать кнопку удаления.

В линейку игр входят Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и Tennis World Tour 2.

уже на компьютере, Арена Охотника: Легенды это игра Battle Royale на 30 игроков, ранее анонсированная как выпуск первого дня на PlayStation Plus в августе для PS4 и PS5; Однако с августовским листингом участники Plus получат только версию для PS5. Возможно, Sony случайно оставила версию для PS4 в списке или изменился план выпуска. Нам придется дождаться официального августовского объявления, чтобы быть уверенным.

PopCap’s Plants vs. Zombies: Battle for NeighborvilleОн тоже приходит на службу и обнаруживает, что Соседвиль захвачен зомби.

Игра состоит из различных областей, таких как зоны свободного передвижения и социальные центры, такие как Dave Manor, где вы можете общаться с другими игроками и настраивать свои любимые игровые растения или костюмированных зомби. Есть также Громовой Купол, который является полем битвы.

В игре также представлены новые главы в многопользовательской игре, позволяющие вам и вашим друзьям играть как единое целое. В игре также есть возможность совместной игры на разделенном экране. Изначально игра была выпущена в октябре 2019 года для ПК, Xbox One и PlayStation 4.

А потом там Мировой тур по теннису 2 на повестке дня. Здесь вы играете как лучший игрок в мире, стремитесь овладеть каждой колодой, совершенствовать свою игру и делать все возможное, чтобы доминировать на мировой арене. Вы можете выбрать один из нескольких режимов игры: одиночные и двойные, локальные и онлайн-игры. Также есть режим карьеры, в котором вы можете управлять сезоном, персоналом, оборудованием и спонсорами.

Игры будут доступны 3 августа, а это значит, что до тех пор Играть в июльские предложения: История чумы: Невинность, Call of Duty: Black Ops 4 и WWE 2K Battlegrounds.