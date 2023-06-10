Авиакатастрофа в Колумбии: через 40 дней в Амазонке найдены живыми четверо младенцев

10 июня 2023 г., 02:38 мск Обновлено 1 час назад

Подпись к фотографии, Колумбийская армия опубликовала фото детей в джунглях

Четверо детей, которые выжили в авиакатастрофе и провели несколько недель в колумбийской Амазонии, были найдены живыми.

Президент Колумбии сказал, что спасение братьев и сестер в возрасте 13, 9, 4 и 1 года стало «радостью для всей страны».

Мать детей и два пилота погибли, когда их легкий самолет разбился в лесу 1 мая.

Пропавшие дети стали объектом масштабной спасательной операции с участием десятков солдат и местных жителей.

Обнаружение группы было «волшебным днем», сказал вождь Густаво Петро, ​​добавив: «Они были одни, они сами добились примера идеального выживания, который войдет в историю.

«Эти дети сегодня дети мира и дети Колумбии».

Г-н Петро поделился фотографией нескольких военнослужащих и представителей общины аборигенов, которые заботятся о братьях и сестрах, пропавших без вести 40 дней. Один из спасателей поднес бутылочку ко рту младшего ребенка, а другой кормил одного из детей из чашки ложкой.

На видео, опубликованном министерством обороны Колумбии, видно, как детей в темноте летят на вертолете над высокими деревьями джунглей.

Г-н Пьетро сказал, что братьям и сестрам была оказана медицинская помощь, и что он говорил с их дедушкой, который сказал ему, что «Мать-Лес забрала их обратно».

Детей доставили самолетом в столицу Боготу, где машины скорой помощи доставили их в больницу для дальнейшего лечения.

Самолет Cessna 206, на котором ехали дети и их мать до крушения, следовал из Араракуара, провинция Амазонас, в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, когда он выдал дальнее предупреждение из-за отказа двигателя.

Военные нашли тела трех взрослых на месте крушения, но дети, похоже, избежали обломков и забрели в тропический лес в поисках помощи. READ Вечеринка Греты Тунберг "Rickrolls" с безумными танцевальными движениями

Начались обширные поиски, и в мае спасатели обнаружили вещи, оставленные детьми, в том числе детскую бутылочку для питья, ножницы, резинку для волос и временное убежище.

Также были обнаружены небольшие следы, что навело поисковую группу на мысль, что дети все еще живы в тропическом лесу, где обитают ягуары, змеи и другие хищники.

Дети принадлежат к коренной группе уитото, и члены их сообщества надеются, что их знание фруктов и навыки выживания в джунглях дадут им больше шансов на выживание.

К поискам присоединились коренные жители, и вертолеты передали сообщение от бабушки детей, записанное на языке уитото, с призывом прекратить движение, чтобы их было легче найти.

В прошлом месяце президент Колумбии подвергся резкой критике, когда в его аккаунте в Твиттере было ошибочно объявлено, что дети найдены.

На следующий день он удалил твит, заявив, что информация, которая была предоставлена ​​его офису Агентством по защите детей Колумбии, не может быть подтверждена.