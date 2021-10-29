Авиакомпании требуют от США срочных действий в связи с сообщением о правах на пролеты над Россией

Работник аэропорта стоит на взлетной полосе рядом с самолетом Delta Airlines в международном аэропорту Питтсбург в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США, 3 октября 2020 г. REUTERS / Shannon Stapleton

ВАШИНГТОН (Рейтер) – Торговая группа, представляющая крупных американских пассажирских и грузовых перевозчиков, обратилась к Государственному департаменту с просьбой «принять срочные меры», чтобы удовлетворить потребности авиакомпаний в обеспечении прав на пролет над воздушным пространством России, говорится в письме, рассмотренном Рейтер.

American Airlines, представляющая American Airlines (AAL.O), Delta Airlines (DAL.N), United Airlines, FedEx Corp (FDX.N), United Parcel Service (UPS.N) и другие, в письме от 14 октября. Он попросил госсекретаря Энтони Блинкена вмешаться, предупредив, что, если не будут приняты меры, им, возможно, придется остановить некоторые полеты.

«Многим американским авиакомпаниям срочно нужны дополнительные права на полеты над российским воздушным пространством, чтобы удовлетворить потребности рынка», – говорится в письме, добавляя, что без дополнительных прав «американские авиакомпании будут вынуждены работать по альтернативным и неэффективным маршрутам, что приведет к штрафам за время, техническим увольнениям и превышению срока службы. выбросы »углекислого газа. И утрата исторических прав на вывод».

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запросы о комментариях. В авиакомпании не комментируют.

Министерство иностранных дел подтвердило, что оно получило письмо, и заявило, что «Россия утвердила запросы американских авиакомпаний на выполнение полетов на прошлой неделе. Министерство иностранных дел продолжает поддерживать связь с соответствующими российскими властями, чтобы обеспечить возможности для увеличения количества полетов. услуги для американских авиакомпаний ».

Источники сообщили, что правительство США провело обширные межведомственные обсуждения по этому вопросу.

«Американским авиакомпаниям нужны дополнительные российские рейсы для эффективного выполнения полетов из США в пункты назначения в Азии, Индии и на Ближнем Востоке», – сказал в письме генеральный директор группы авиакомпаний Николас Калио.

«Все судоходные компании США должны восстановить права на пролет над всеми морскими маршрутами между пунктами в Европе и Азии, которые были взаимно согласованы, но в одностороннем порядке запрещены российским правительством», – добавил он.

Авиакомпании также направили письмо министру транспорта Питу Буттиджичу и министру торговли Джине Раймондо.

Авиакомпании попросили «должностных лиц Госдепартамента принять срочные меры и продолжить переговоры со своими российскими коллегами с целью рассмотреть вопрос о дополнительной пропускной способности обеих сторон к предстоящему зимнему сезону воздушного движения».

Калио сказал, что российское правительство «заинтересовано в прогрессе в оформлении виз, прежде чем оно рассмотрит вопрос о дополнительных пролетных мощностях американских авиакомпаний».

Посольство США прекратило обработку большинства заявлений на получение визы в мае из-за запрета Москвы на прием на работу сотрудников посольства в России.

Поскольку отношения уже достигли минимума после окончания холодной войны, Россия и Соединенные Штаты спорили о том, сколько дипломатов назначить в столицы друг друга, и не смогли добиться прогресса в переговорах в этом месяце.

Калио предупредил, что без действий «американским перевозчикам, возможно, придется рассмотреть меры по смягчению последствий, включая сокращение расписания. Такой результат сделает американских перевозчиков менее конкурентоспособными в мире … и усугубит отставание в доставке грузов. И быстрые поставки, необходимые для снижения давления на поставщиков».

Новости Дэвида Шепардсона. Редакция Стивена Коутса и Криса Риза

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