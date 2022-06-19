Джулия Бакли, CNN

Поскольку российское вторжение в Украину приближается к четырехмесячной отметке, одна авиакомпания объявила о планах изменить свой цвет на фоне опасений пассажиров, что ее нынешняя форма может свидетельствовать о том, что она поддерживает вторжение.

Токийская компания Zipair — дочерняя компания бюджетного перевозчика JAL — объявила, что с 18 июня уберет букву «Z» с хвостовых оперений, заменив ее геометрическим узором из полос.

Редизайн изначально планировался как ремонт перед вторжением, чтобы сигнализировать об ослаблении Японией ограничений на поездки из-за пандемии, и был представлен на пресс-конференции, чтобы объявить новой авиакомпанией из Токио в Сан-Хосе, Калифорния.

Однако Синго Нисида, президент Zipair, сообщил на пресс-конференции, что клиенты Zipair уже связывались с авиакомпанией, выразив обеспокоенность по поводу текущего логотипа компании, который используется с 2018 года.

Россия использовала букву «Z», чтобы символизировать предполагаемую победу в своем завоевании. Сообщение было напечатано на танках и форме на земле и использовалось теми, кто поддерживает Кремль, чтобы публично заявить о своей поддержке.

Российским гимнастом был Иван Куляк. Запрещено участвовать в соревнованиях В течение года он сообщал, что прикрепил к груди букву «Z» на соревнованиях Кубка мира по гимнастике в марте.

«Я думаю, что некоторые люди могут чувствовать то же самое, когда видят это без каких-либо объяснений», — сказал Нисида.

Представитель Zippair сказал CNN: «Мы можем подтвердить, что получили ряд отзывов клиентов об их отношении к текущему дизайну краски. Как общественный носитель, мы признаем, что рассматриваемое сообщение было показано по различным каналам СМИ на глобальный масштаб и то, как дизайн может быть воспринят негативно.

«Хотя клиенты признали и поняли, что наш логотип был создан в 2018 году, то есть до нынешней ситуации, они поделились своими опасениями, чтобы продемонстрировать поддержку авиакомпании.

«Наш босс внимательно следит за настроениями клиентов и в рамках своей рутины напрямую читает общие отзывы клиентов».

Авиакомпания предпринимает срочные меры по переходу на свою новую крошку. Вместо того, чтобы постепенно перекрашивать флот, самолеты Zipair увидят хвостовые оперения, покрытые декалями, начиная с 18 июня. Затем самолет будет постепенно перекрашиваться, начиная с декабря 2022 года и заканчивая весной 2023 года.

Представитель продолжил: «Поскольку многие страны начали открывать границы для путешествий, включая Японию, Zipair приняла решение изменить наш внешний вид, чтобы продемонстрировать нашу приверженность тому, что недорогой вариант для дальних международных рейсов возможен и через введение обновленной краски, перевозчик обязуется предоставлять услуги, отвечающие потребностям различных групп клиентов по всему миру.

«Для того, чтобы авиакомпания оставалась жизнеспособной в очень конкурентной отрасли, мы считаем, что должны продолжать адаптироваться к изменениям, и именно поэтому мы приняли решение ввести новую окраску».

Открытие нового беспосадочного маршрута Zipair из Токио в Сан-Хосе, штат Калифорния, запланировано на декабрь.

Основное изображение: Kyodo News/Getty Images

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