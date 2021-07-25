Авиакомпания Azur Air запускает первый класс Боинг 777

Похоже, что российская авиакомпания будет предлагать первоклассный продукт благодаря приобретению некоторых самолетов.

Azur Air приобретает бывшие самолеты Cathay Pacific 777

Azur Air – российская чартерная авиакомпания, парк которой насчитывает более 30 самолетов, в том числе 737, 757, 767 и 777. Авиакомпания работает во всех популярных туристических направлениях России, от Кубы до Таиланда и Турции. Предполагалось, что авиакомпания начнет полеты между Москвой и Майами, но рейс задержали из-за пандемии.

Azur Air – российская чартерная авиакомпания.

Azur Air в настоящее время расширяет свой дальнемагистральный флот, и это достигается за счет приобретения как минимум трех самолетов Boeing 777-300ER, которые использовались на рейсах Cathay Pacific. Эти самолеты будут иметь регистрационные коды VQ-BXJ, VQ-BTK и VQ-BXK.

Azur Air приобретает бывший самолет Cathay Pacific 777-300ER

Все эти самолеты находятся в четырех салонах и имеют всего 275 мест, включая шесть мест первого класса, 53 места бизнес-класса, 34 места премиум-класса и 182 места экономического класса.

Удивительно, но Azur Air не намерена реконфигурировать эти самолеты – авиакомпания сохранит ту же конструкцию, что резко контрастирует с нынешними конфигурациями высокой плотности авиаперевозчика. Текущий самолет Azur Air 777-300ER имеет ошеломляющие 531 место, включая всего семь в бизнес-классе и 524 в эконом-классе.

Первый класс 777 от Cathay Pacific (сейчас на Azur Air)

Совершенно верно, нынешние самолеты 777-300ER компании Azur Air имеют почти вдвое больше мест, чем Cathay Pacific.

Azur Air намерена предоставлять первоклассный сервис

Azur Air будет иметь не только первоклассный салон на своем 777-м, но и Сообщается Что авиакомпания намеревается предложить к ней первоклассный программный продукт.

Azur Air якобы намерена продавать и продавать кабины первого и бизнес-класса отдельно. В случае премиум-эконом-класса авиакомпания просто продаст его как часть салона эконом-класса с доплатой за то, чтобы там сидеть. Авиакомпания разрабатывает протокол обслуживания салонов премиум-класса, специально обучая бортпроводников работе с этими салонами.

Также предполагается, что новый 777 начнет летать между Москвой и Бодрумом уже завтра (25 июля), хотя нам нужно будет посмотреть, станет ли это реальностью.

Если бы это произошло на самом деле, Azur Air была бы единственной авиакомпанией в России, предлагающей услуги первого класса. Российская авиакомпания Аэрофлот предлагает бизнес-класс, но не первый класс.

Раньше «Трансаэро» предлагала услуги первого класса, но в 2015 году авиакомпания обанкротилась.

Салон первого класса в Трансаэро

Мне так грустно, что у меня не было возможности летать на авиалинии. А, и поскольку мы думаем, что Трансаэро оставалось всего несколько месяцев до запуска рейсов A380 в Нью-Йорк, когда оно прекратило свою деятельность …

Трансаэро должна была летать на А380

Некоторые из самолетов Трансаэро были приобретены дочерней компанией Аэрофлота «Россия» и даже оснащены оригинальными креслами первого класса. Однако он продается как «ультра космический» бизнес-класс и не предлагает индивидуальный продукт софтшелл. Вместо этого вы платите только за дополнительное пространство.

Россия летает на некоторых бывших Трансаэро 777

минимум

Российская чартерная авиакомпания Azur Air приобрела несколько своих предыдущих самолетов Boeing 777 Cathay Pacific с салонами первого и бизнес-класса. Авиакомпания не планирует реконфигурировать эти самолеты и поэтому планирует предложить более качественный салон премиум-класса.

Это резко контрастирует с предыдущим подходом перевозчика, когда другие 777 Azur Air не имеют первого класса и имеют только семь мест в бизнес-классе.

Мне любопытно узнать об этом больше, и я надеюсь когда-нибудь попробовать первый класс в Azur Air. Есть надежда, что Azur Air продолжит открывать рейсы в Майами и, возможно, даже будет использовать 777.

Кто-нибудь еще находит это таким же интригующим, как я?

(голова Энтони)