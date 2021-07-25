Авиакомпания Azur Air запускает первый класс Боинг 777

Похоже, что российская авиакомпания будет предлагать первоклассный продукт благодаря приобретению некоторых самолетов.
Azur Air приобретает бывшие самолеты Cathay Pacific 777
Azur Air – российская чартерная авиакомпания, парк которой насчитывает более 30 самолетов, в том числе 737, 757, 767 и 777. Авиакомпания работает во всех популярных туристических направлениях России, от Кубы до Таиланда и Турции. Предполагалось, что авиакомпания начнет полеты между Москвой и Майами, но рейс задержали из-за пандемии.
Azur Air в настоящее время расширяет свой дальнемагистральный флот, и это достигается за счет приобретения как минимум трех самолетов Boeing 777-300ER, которые использовались на рейсах Cathay Pacific. Эти самолеты будут иметь регистрационные коды VQ-BXJ, VQ-BTK и VQ-BXK.
Все эти самолеты находятся в четырех салонах и имеют всего 275 мест, включая шесть мест первого класса, 53 места бизнес-класса, 34 места премиум-класса и 182 места экономического класса.
Удивительно, но Azur Air не намерена реконфигурировать эти самолеты – авиакомпания сохранит ту же конструкцию, что резко контрастирует с нынешними конфигурациями высокой плотности авиаперевозчика. Текущий самолет Azur Air 777-300ER имеет ошеломляющие 531 место, включая всего семь в бизнес-классе и 524 в эконом-классе.
Совершенно верно, нынешние самолеты 777-300ER компании Azur Air имеют почти вдвое больше мест, чем Cathay Pacific.
Azur Air намерена предоставлять первоклассный сервис
Azur Air будет иметь не только первоклассный салон на своем 777-м, но и Сообщается Что авиакомпания намеревается предложить к ней первоклассный программный продукт.
Azur Air якобы намерена продавать и продавать кабины первого и бизнес-класса отдельно. В случае премиум-эконом-класса авиакомпания просто продаст его как часть салона эконом-класса с доплатой за то, чтобы там сидеть. Авиакомпания разрабатывает протокол обслуживания салонов премиум-класса, специально обучая бортпроводников работе с этими салонами.
Также предполагается, что новый 777 начнет летать между Москвой и Бодрумом уже завтра (25 июля), хотя нам нужно будет посмотреть, станет ли это реальностью.
Если бы это произошло на самом деле, Azur Air была бы единственной авиакомпанией в России, предлагающей услуги первого класса. Российская авиакомпания Аэрофлот предлагает бизнес-класс, но не первый класс.
Раньше «Трансаэро» предлагала услуги первого класса, но в 2015 году авиакомпания обанкротилась.
Мне так грустно, что у меня не было возможности летать на авиалинии. А, и поскольку мы думаем, что Трансаэро оставалось всего несколько месяцев до запуска рейсов A380 в Нью-Йорк, когда оно прекратило свою деятельность …
Некоторые из самолетов Трансаэро были приобретены дочерней компанией Аэрофлота «Россия» и даже оснащены оригинальными креслами первого класса. Однако он продается как «ультра космический» бизнес-класс и не предлагает индивидуальный продукт софтшелл. Вместо этого вы платите только за дополнительное пространство.
минимум
Российская чартерная авиакомпания Azur Air приобрела несколько своих предыдущих самолетов Boeing 777 Cathay Pacific с салонами первого и бизнес-класса. Авиакомпания не планирует реконфигурировать эти самолеты и поэтому планирует предложить более качественный салон премиум-класса.
Это резко контрастирует с предыдущим подходом перевозчика, когда другие 777 Azur Air не имеют первого класса и имеют только семь мест в бизнес-классе.
Мне любопытно узнать об этом больше, и я надеюсь когда-нибудь попробовать первый класс в Azur Air. Есть надежда, что Azur Air продолжит открывать рейсы в Майами и, возможно, даже будет использовать 777.
Кто-нибудь еще находит это таким же интригующим, как я?
(голова Энтони)