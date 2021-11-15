Авиамаршрут в Беларусь закрыт для мигрантов в попытке остановить кризис

В воскресенье в Дубае начали препятствовать проезду путешественников из Ирака через эмират на пути в Беларусь, перекрыв последний крупный воздушный маршрут с Ближнего Востока в Минск в попытке остановиться. гуманитарный кризис В результате тысячи людей оказались на границе Беларуси с Польшей.
По словам турагентов и пассажиров, сирийцам, помимо иракцев, также не разрешается садиться на борт авиакомпаний в Дубае, несмотря на то, что у них есть белорусские визы. Некоторые использовали свои сбережения, чтобы совершить поездку.
Запрет на полеты последовал за интенсивной дипломатической кампанией со стороны членов Европейского союза, которые были встревожены наплывом тысяч иракских мигрантов, в основном иракцев, в Беларусь, когда в августе были смягчены визовые правила. В надежде попасть в Европейский Союз они оказались вместо Замерзающие лесные лагеря На границах Польши, Латвии и Литвы.
Европейский союз назвал действия Беларуси попыткой «вооружить» мигрантов и навязать кризис, чтобы наказать Европейский Союз за критику своего могущественного лидера Александра Лукашенко.
В минувшие выходные несколько авиакомпаний региона ввели запреты, аналогичные тем, которые действуют в Дубае. Но последствия были более заметными в Дубае, где сотрудники авиакомпаний не позволили некоторым пассажирам сесть в самолет, в результате чего они оказались в затруднительном положении.
Некоторые курды в Дубае, бежавшие из Ирака в основном по экономическим причинам, заявили, что им не разрешили сесть на рейсы, выполняемые белорусской государственной авиакомпанией «Белавиа».
«Теперь мы ждем в кафетерии аэропорта, да смилостивится над ним Бог», — сказал 21-летний Заньяр Кван, иракский курд, как и многие иммигранты. «Но кажется, что милосердие Божие не сбудется».
Другой пассажир, который попросил не называть его исключительно Юсефом из опасения репрессалий, сказал, что сотрудники Белавиа не позволили по меньшей мере 50 пассажирам из Сулеймании, города в иракском Курдистане, сесть на самолет в Минск из Дубая.
«Все, что у нас есть, — это легальные визы и билеты», — сказал он. «Почему только мы, курды, не можем летать?»
Некоторые пассажиры сказали, что запрет побудил их отказаться от своих планов поехать в Беларусь и вернуться в Ирак, но 20-летний Юсеф сказал, что посетит консульство Беларуси в Дубае в понедельник в надежде заставить его работать. «Я не хочу возвращаться», — сказал он.
Турецкие авиалинии заявили в пятницу, что не будут перевозить иракских, сирийских и йеменских пассажиров в Минск, а сирийская авиакомпания Cham Wings в субботу сообщила, что приостановила полеты из Дамаска в Минск в связи с ситуацией в Йемене. Белорусско-польская граница.
Запрет вроде бы достиг своих целей.
В Ираке туристические агенты заявили, что начали говорить клиентам, чтобы они не ехали в Минск. «Я советую людям не ехать в таких обстоятельствах, потому что ничего не гарантировано», — сказал один из агентов, Аркан Осман.
Г-н Осман сказал, что дело не только в запрете. Даже если его клиенты каким-то образом добрались до Беларуси, многие иракские мигранты оказались застрявшими на границе при низких температурах.
И если мигрантам удастся успешно пересечь границу, им все равно придется выбраться из так называемой зоны отчуждения через один из старейших и самых густых лесов Европы и послать сообщение местным группам помощи.
Понять пограничный кризис между Беларусью и Польшей
Мигрантский кризис. Собрания мигрантов вдоль восточной границы ЕС спровоцировали нападение Эскалация противостояния Вот что вам нужно знать между Беларусью и Европейским союзом:
В пятницу местная полиция сообщила, что было найдено тело сирийца, пытавшегося пересечь границу. Власти заявили, что он был девятым мигрантом, который умер, пытаясь добраться до Европейского Союза.
Но активисты говорят, что на самом деле число погибших намного выше.
На польской стороне границы с Беларусью в воскресенье ситуация оставалась напряженной из-за большого количества полицейских и солдат. Власти Варшавы запретили всем неместным жителям, включая журналистов и врачей, приближаться к границе.
Польская полиция Воскресенье сказал Они арестовали 22 иракских гражданина из 50 человек, пересекших границу в районе города Старзина. Примерно в 80 милях от места скопления иммигрантов в Беларуси.
Белорусские солдаты разрушали заборы, разделяющие границу с Польшей, и ослепляли польские подразделения мощными фонарями и лазерами. Польские пограничники Об этом он сообщил в Twitter.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в воскресенье в интервью Польскому информационному агентству, что ситуация на границе «зашла слишком далеко», и предположил, что наряду с Латвией, Литвой и Эстонией Польша может ссылаться на статью 4 Договор НАТО, который призывает к военным консультациям, когда территориальная целостность государства-члена находится под угрозой.
Поздно вечером в субботу на границе был убит польский солдат, получив огнестрельное ранение, которое власти охарактеризовали как несчастный случай.
Певец Халил Участвовал в подготовке репортажей из Сулеймании, Ирак.
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