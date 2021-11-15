Авиамаршрут в Беларусь закрыт для мигрантов в попытке остановить кризис

«Все, что у нас есть, — это легальные визы и билеты», — сказал он. «Почему только мы, курды, не можем летать?»

Некоторые пассажиры сказали, что запрет побудил их отказаться от своих планов поехать в Беларусь и вернуться в Ирак, но 20-летний Юсеф сказал, что посетит консульство Беларуси в Дубае в понедельник в надежде заставить его работать. «Я не хочу возвращаться», — сказал он.

Турецкие авиалинии заявили в пятницу, что не будут перевозить иракских, сирийских и йеменских пассажиров в Минск, а сирийская авиакомпания Cham Wings в субботу сообщила, что приостановила полеты из Дамаска в Минск в связи с ситуацией в Йемене. Белорусско-польская граница.

Запрет вроде бы достиг своих целей.

В Ираке туристические агенты заявили, что начали говорить клиентам, чтобы они не ехали в Минск. «Я советую людям не ехать в таких обстоятельствах, потому что ничего не гарантировано», — сказал один из агентов, Аркан Осман.

Г-н Осман сказал, что дело не только в запрете. Даже если его клиенты каким-то образом добрались до Беларуси, многие иракские мигранты оказались застрявшими на границе при низких температурах.

И если мигрантам удастся успешно пересечь границу, им все равно придется выбраться из так называемой зоны отчуждения через один из старейших и самых густых лесов Европы и послать сообщение местным группам помощи.

В пятницу местная полиция сообщила, что было найдено тело сирийца, пытавшегося пересечь границу. Власти заявили, что он был девятым мигрантом, который умер, пытаясь добраться до Европейского Союза.