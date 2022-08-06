Авиаудары и ракетные обстрелы подтолкнули Израиль и сектор Газа ко второму дню боевых действий.

24 погибших и более 200 раненых — Минздрав Палестины

По израильской армии выпущено более 400 ракет

В пятницу Израиль убил лидера «Исламского джихада» в Газе.

ГАЗА/Иерусалим (Рейтер) — Израильские воздушные удары нанесли удары по Газе, когда «Исламский джихад» выпустил сотни ракет по Израилю в субботу, приграничные столкновения продолжались второй день, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе четверо детей. .

ХАМАС, контролирующий сектор Газа, заявил, что дети были среди погибших в результате взрыва возле лагеря беженцев Джабалия, и возложил вину на Израиль. Израильская армия отрицает свою ответственность, заявив, что взрыв был вызван неудачным запуском ракеты Исламским джихадом.

Оно распространило видеоклип, на котором видно, как ночью из Газы была выпущена ракета, а затем она сразу же направилась в населенный пункт. Агентство Reuters не смогло независимо проверить отснятый материал.

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По мере того как израильские удары продолжались, поражая, по словам военных, склады оружия, спрятанные в жилых районах, и разрушая несколько домов, «Исламский джихад» обстреливал ракетами Тель-Авив, коммерческий центр Израиля.

По данным министерства здравоохранения Газы, за два дня перестрелок было убито по меньшей мере 24 палестинца, в том числе шестеро детей, и 203 человека получили ранения.

Палестинские боевики выпустили по Израилю более 400 ракет, большинство из которых были перехвачены, что привело к включению сирен и вынудило людей бежать в убежища. Служба скорой помощи Израиля сообщила, что сообщений о серьезных травмах не поступало.

Египет заявил, что ведет интенсивные переговоры, чтобы успокоить ситуацию. Дальнейшая эскалация будет во многом зависеть от того, решит ли ХАМАС присоединиться к борьбе на стороне меньшего Исламского джихада.

Два источника в египетских службах безопасности сообщили, что делегация египетской разведки во главе с генерал-майором Ахмедом Абдель-Халеком прибыла в Израиль в субботу и направится в Газу для переговоров о посредничестве. Источники добавили, что они надеялись добиться однодневного прекращения огня, чтобы переговоры состоялись.

«Сегодня вечером были предприняты интенсивные усилия, и движение прислушалось к посредникам, но эти усилия еще не достигли соглашения», — заявил представитель «Исламского джихада» агентству Reuters поздно вечером в субботу.

Трансграничное столкновение, которое нарушило относительное спокойствие в секторе Газа, длившееся более года, началось, когда Израиль в пятницу предпринял внезапную атаку, убив высокопоставленного командира «Исламского джихада» и нанеся удар по ряду объектов, которые, по его словам, были военными целями.

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Пламя и дым поднимаются во время израильского авиаудара на фоне боевых действий между Израилем и Газой в городе Газа, 6 августа 2022 года. REUTERS/Mohammed Salem Читать далее

Около 2,3 миллиона палестинцев втиснулись в узкую прибрежную полосу Газа, где Израиль и Египет вводят строгие ограничения на передвижение людей и товаров в полосу и из нее, а также вводят морскую блокаду из соображений безопасности.

Израиль приостановил запланированную поставку топлива в Газу незадолго до ее бомбардировки в пятницу, парализовав единственную электростанцию ​​в секторе, сократив электроэнергию примерно до восьми часов в день и вызвав предупреждения от представителей здравоохранения о том, что больницы будут серьезно затронуты в течение нескольких дней.

Граница была в основном спокойной с мая 2021 года, когда за 11 дней ожесточенных боев между Израилем и боевиками погибло не менее 250 человек в Газе и 13 человек в Израиле.

В субботу Государственный департамент заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на самооборону, и призвал все стороны избегать дальнейшей эскалации. Читать далее

Посланники Организации Объединенных Наций и Европейского союза на Ближнем Востоке выразили обеспокоенность по поводу насилия, а поддерживаемая Западом Палестинская администрация осудила израильские атаки.

Улицы Газы в субботу днем ​​были практически пусты. На месте убийства верховного главнокомандующего «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари вдоль улицы были разбросаны обломки, стекло и мебель.

В Израиле улицы приграничного города были в основном пусты, а лесные пожары, зажженные ракетами, распространились по близлежащим полям.

«Исламский джихад» заявил, что выпустил ракету по главным международным воротам Израиля, аэропорту Бен-Гурион, но ракета не сработала примерно в 20 километрах от него. В управлении гражданской авиации заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.

На этой неделе напряженность обострилась после того, как израильские силы арестовали лидера движения «Исламский джихад» на оккупированном Западном берегу, что вызвало угрозы возмездия против движения. Военные заявили, что в субботу арестовали еще 19 членов группировки.

А министр обороны Израиля заявил, что десятки ракетных установок, принадлежащих движению в Газе, уничтожены.

Премьер-министр Яир Лапид, которому предстоят выборы в ноябре, заявил, что операция предотвратила неминуемое нападение группировки «Исламский джихад», которую поддерживает Иран и которую Запад считает террористической организацией. Читать далее

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