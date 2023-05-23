Австралийский ведущий новостей Стэн Грант ведет себя сдержанно после колониальной драмы.

Австралийский ведущий новостей Стэн Грант дал эмоциональный обзор средствам массовой информации в своей последней передаче после того, как объявил, что он «ненадолго отступает» и уходит из центра внимания. Грант объявил, что берет отпуск в A.J. столбец На прошлой неделе, по словам директора отдела новостей австралийской общественной телекомпании ABC, Джастин СтивенсГрант подвергся «отвратительным расовым оскорблениям», которые обострились после того, как он рассказал о роли и последствиях колониализма для коренных австралийцев во время трансляции коронации короля. В колонке Грант раскритиковал своего начальства за отсутствие общественной поддержки, а австралийские СМИ — за предвзятость. «Иногда нам просто нужно воспользоваться моментом», — сказал Грант аудитории. Вопрос + А в понедельник вечером (AEST), программа, в которой группа политиков и известных личностей отвечает на вопросы живой аудитории, которую ведут Грант и ее модератор. Грант получил аплодисменты толпы после того, как он упомянул «яд» в СМИ. «Иногда наши души болят, и это болит для меня», — сказал Грант, добавив, что он чувствовал себя «частью проблемы». «Я не уеду какое-то время из-за расизма», — добавил Грант, журналист из Вираджури. Он продолжил: «Мы часто это понимаем. Я не уйду из-за того, что ненавижу социальные сети. Мне нужен перерыв от СМИ. Я чувствую себя частью проблемы. И я хочу спросить себя, как и можем ли мы сделать это лучше».