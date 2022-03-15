Австралия заменит дисквалифицированную Россию в финале Кубка Билли Джин Кинг

Международная федерация тенниса (ITF) объявила в понедельник, что Австралия заменит сборную России, дисквалифицированную в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Россия не смогла защитить свои титулы в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг после вторжения в Украину 24 февраля.

Беларусь, ключевой плацдарм для вторжения, которое Россия называет «специальной операцией», также не может принимать участие в международных командных соревнованиях.

Австралия заняла первое место среди проигравших в полуфинале в 2021 году и автоматически займет место России в финале турнира, ранее известного как Кубок Федерации в этом году.

Словакия, которая должна была сыграть с Австралией в следующем месяце в квалификационных матчах женского командного чемпионата, попрощается и также напрямую выйдет в финал 2022 года, запланированный на ноябрь.

Бельгия также выйдет в финал, название страны-организатора которого пока не разглашается, после того как их команда получила шанс пройти квалификацию из-за дисквалификации Беларуси.

К трем командам присоединятся хозяева и занявшая второе место в прошлом году Швейцария, а также оставшиеся семь победителей квалификации 15-16 апреля.

А в мужском Кубке Дэвиса, который в прошлом году выиграла сборная России под руководством Даниила Медведева, Сербия автоматически получила статус лучшего игрока проигравшего полуфинала.

Базовая карта финала 2022 года, ранее присужденная Сербии, будет передана одной из 12 стран, выбывших из квалификационных турниров в начале этого месяца.

12 команд-победителей, прошедших квалификацию в финал 2021 года, а также Хорватия и Великобритания являются другими подтвержденными командами для участия в финале 2022 года, в котором 16 стран примут участие в четырех группах в четырех городах с 14 по 18 сентября.

Восемь лучших команд выйдут в плей-офф, который станет завершением сезона в мужском теннисном календаре и пройдет с 23 по 27 ноября в пятом принимающем городе.

Города-организаторы турнира Кубка Дэвиса пока не определены.

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