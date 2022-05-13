Австралия заявляет, что присутствие китайского шпионского корабля у западного побережья вызывает обеспокоенность

СИДНЕЙ (Рейтер) — Австралия сообщила в пятницу, что китайский разведывательный корабль был обнаружен у западного побережья Австралии в 50 морских милях от секретного оборонного объекта, что вызвало обеспокоенность на фоне предвыборной кампании по поводу поведения Китая в регионе.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что китайское военно-морское судно не находилось в территориальных водах Австралии, но его присутствие вызывает «тревогу».

«Это явно разведывательный корабль, и они смотрят на нас, а мы внимательно наблюдаем за ними», — сказал он журналистам.

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На прошлой неделе Австралия отследила шпионский корабль, когда он проплывал через военно-морскую коммуникационную станцию ​​Гарольда Э. Холта в Эксмуте, которая используется австралийскими, американскими и союзными подводными лодками.

Посольство Китая в Австралии не ответило на запрос о комментариях.

В Австралии 21 мая пройдут общенациональные выборы, и вопрос об угрозе национальной безопасности со стороны Китая стал одной из тем предвыборной кампании. Прочитайте больше

«Я думаю, что это был акт агрессии, — заявил на пресс-конференции министр обороны Питер Даттон. — Особенно я думаю, что он был направлен на юг».

Он находился в непосредственной близости от военных и разведывательных объектов на западном побережье Австралии.

Отношения между двумя основными торговыми партнерами в последние годы были натянутыми из-за различных проблем, включая влияние Китая в Австралии и Тихоокеанском регионе.

Даттон поставил под сомнение «странное время» появления корабля, хотя министр внутренних дел Карен Эндрюс отказалась связать это с предвыборной кампанией, а Моррисон сказал, что корабли ВМС Китая ранее находились у берегов Австралии.

Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что добивается получения информации от правительства.

В последние годы корабли ВМС Китая несколько раз отслеживались у северного и восточного побережья Австралии, а в прошлом году китайское судно заметило австралийские военно-морские учения с военными США у восточного побережья.

В феврале Китай и Австралия обменялись обвинениями в связи с инцидентом, когда Австралия заявила, что один из ее самолетов морского патрулирования обнаружил лазерный луч, направленный на нее с корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Прочитайте больше

Что касается последнего инцидента, министерство обороны Австралии заявило в своем заявлении, что вспомогательное разведывательное судно класса Dongdiao Haiwangxing проследовало вдоль западного побережья, 6 мая пересекло особую экономическую зону Австралии и 6 мая прибыло в пределах 50 морских миль от станции связи. 11.

Исключительная экономическая зона расположена в 200 морских милях от побережья, а территориальное море — в пределах 12 морских миль.

«Я, конечно, не думаю, что, когда вы принимаете это с таким количеством других принудительных действий и множеством заявлений, которые были сделаны, которые нападают на национальные интересы Австралии, вы можете описать это как акт наведения мостов или дружбы», — сказал Моррисон.

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(Отчетность Кирсти Нидхэм и Уэйн Коулз) Авторы Кирсти Нидхэм и Правин Менон; Монтаж Химани Саркар и Стивен Коутс

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