Австралия исключает запрет на въезд российских туристов в рамках санкций

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил в воскресенье, что Австралия не будет препятствовать въезду российских туристов в страну в рамках санкций, введенных против России из-за войны на Украине. С начала конфликта Австралия ввела санкции в отношении https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-imposes-more-sanctions-russian-state-owned-enterprises-2022-04-14/ Российские физические и юридические лица, включая большую часть российского банковского сектора и все организации, ответственные за суверенный долг страны.

Он также поставил Украине оборонную технику и гуманитарные грузы, запретив при этом экспорт глинозема и алюминиевых руд, в том числе бокситов, в Россию. На вопрос, запретит ли Австралия также российских туристов, Марлис ответил, что санкции направлены против российского правительства, «а не против самих россиян».

«Это не то, о чем мы сейчас думаем», — сказал он телеканалу ABC. Марлес отказался беспокоиться о том, предоставит ли Австралия больше Bushmasters и других защищенных транспортных средств Украине после недавнего запроса посла Украины в Австралии.

«Мы рассмотрим, как обеспечить эту постоянную поддержку», — сказал Марлис, охарактеризовав Австралию как «одну из крупнейших стран, оказывающих военную поддержку Украине за пределами НАТО». В июле Австралия пообещала , больше %20Bushmaster %20Защищено %20Мобильность %20Транспортные средства 60 Bushmasters и 28 бронированных машин M113AS4 Украине в рамках военной помощи на сумму более 385 миллионов австралийских долларов.

Также в воскресенье Марлес заявил, что сделка Австралии с США и Великобританией по строительству атомных подводных лодок в рамках альянса, получившего название AUKUS, остается «на правильном пути». В июне Австралия достигла урегулирования с французской военной верфью Naval Group в размере 555 миллионов евро в связи с отменой многомиллиардной сделки с обычными подводными лодками в 2021 году для атомных подводных лодок через AUKUS.

«Мы уверены, что сможем объявить о любой подводной лодке в начале следующего года», — сказал Марлес, добавив, что важно не рассматривать приобретение подводной лодки как «своего рода соревнование между США и США». ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.» «Обе страны тесно сотрудничают с нами, чтобы помочь нам получить эту возможность», — сказал он.

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