Австралия и Нидерланды инициируют действия ООН против России из-за рейса MH17

СИДНЕЙ/АМСТЕРДАМ (Рейтер) — Австралия и Нидерланды заявили в понедельник, что они начали совместное судебное разбирательство против России в авиационном агентстве ООН в связи с крушением рейса MH17 Malaysia Airlines восемь лет назад.

Боинг 777 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, когда восточная Украина, удерживаемая повстанцами, была поражена ракетой «земля-воздух» российского производства, в результате чего погибли все 298 человек на борту.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Россия несет ответственность по международному праву и что передача этого вопроса Международной организации гражданской авиации ООН станет шагом вперед в борьбе за жертв, в том числе 38 австралийцев.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Правительство Нидерландов заявило, что Совет Безопасности ООН был проинформирован об этом шаге.

«Гибель 298 мирных жителей, в том числе 196 голландцев, не может и не должна оставаться без последствий. Нынешние события в Украине подчеркивают жизненно важное значение этого», — говорится в заявлении министра иностранных дел Вубке Хекстра.

Эта редкая мера подпадает под действие статьи Чикагской конвенции Международной организации гражданской авиации, направленной на защиту гражданских самолетов от огня из оружия. Он был добавлен в 1984 году после того, как в прошлом году южнокорейский авиалайнер был сбит советскими истребителями.

Ход ООН отделен от голландского судебного процесса по делу об убийстве четырех подозреваемых из-за их индивидуальной уголовной ответственности.

компенсация

Австралия заявила, что требует от России полной компенсации за травмы и приостановила голосование России в Международной организации гражданской авиации, которая устанавливает стандарты для гражданских авиаперевозок.

Хотя Международная организация гражданской авиации со штаб-квартирой в Монреале не имеет регулирующего органа, она находится в центре глобальной системы обеспечения безопасности полетов, которая действует, несмотря на политические барьеры. Согласно веб-сайту агентства, процедура разрешения споров использовалась всего пять раз.

Моррисон сказал, что «неспровоцированное и неспровоцированное вторжение России в Украину», начавшееся в прошлом месяце, подчеркнуло необходимость привлечь Россию к ответственности за то, что он назвал «вопиющим нарушением международного права».

Австралия и Нидерланды заявили, что будут полагаться на доказательства того, что MH17 был сбит российским зенитно-ракетным комплексом, который был доставлен из России под контролем пророссийских сепаратистов и вернулся в Россию после падения.

Москва, которая описывает свои действия на Украине как «спецоперацию», всегда отрицала свою причастность к MH17 и продвигала ряд альтернативных теорий, которые международные следователи отвергли как неподтвержденные доказательствами.

Переговоры

Хотя исход дела в ИКАО неясен, эксперты говорят, что этот шаг может рассматриваться как еще один способ заставить Россию вступить в переговоры по поводу аварии, даже несмотря на то, что она продолжает отрицать свою причастность.

В предыдущих случаях официальное обсуждение в ИКАО также рассматривалось как шаг к подаче иска в Международный суд в Гааге, как это сделал Иран против Соединенных Штатов в 1989 году в связи со сбитым в 1988 году рейсом 655 авиакомпании Iran Air.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила в понедельник, что Австралия и Нидерланды добросовестно вели переговоры с Россией, но Россия в одностороннем порядке вышла из них в 2020 году.

В прошлом году Нидерланды заявили, что хотят вернуть Россию за стол переговоров, но не исключают судебного иска.

Получить комментарий МИД России сразу не удалось.

Вердикт по делу об убийстве, в котором фигурируют трое россиян и украинец, которые все еще находятся на свободе, ожидается в конце этого года. Ни один из подсудимых не предстал перед голландским судом.

READ Молодожены подозреваются в нападении на церковь в Индонезии Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Отчетность Кирсти Нидхэм). Дополнительный отчет Стефани ван ден Берг и Тима Хевера. Под редакцией Раджу Гопалакришнана и Хью Лоусона

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.