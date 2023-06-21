Австралия лоббировала использование неожиданного дохода от войны с Россией для помощи Украине

«Австралийцы узнают дорожного воина, когда увидят его», — заявило ранее в этом месяце Министерство обороны Украины в видео, размещенном в социальных сетях, в котором содержится призыв к Австралии прислать больше танков.

На кадрах из фильмов «Безумный Макс», повествующих о битвах в антиутопической Австралии, видео высветило новый импульс, призывающий правительство премьер-министра Энтони Альбанезе усилить поддержку Киева, сталкивающегося с огромной армией России.

Молчание — важная статистика: среди развитых стран G20 Австралия вносит наименьший вклад в Украину, несмотря на то, что она является основным косвенным экономическим выгодоприобретателем от войны.